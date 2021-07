Wer an die High-End-Klasse von Samsung denkt, hatte bislang das Galaxy S und Galaxy Note im Sinn. Letztgenannte Serie hat der Hersteller nun eingestampft. Das zuvor offene Geheimnis ist offiziell.

Zu dieser Zeit des Jahres würden wir uns normalerweise mit großen Schritten einem Unpacked Event nähern, auf dem Samsung ein neues Galaxy Note vorstellt. 2021 wird es allerdings kein Galaxy Note 21 geben, dass hat der Hersteller nun auf seiner Seite bestätigt:

Anstatt diesmal ein neues Galaxy Note vorzustellen, werden wir die beliebten Note-Funktionen auf weitere Galaxy-Geräte ausweiten.

Wir sollen uns stattdessen den 11. August im Kalender markieren. An jenem Tag wird Samsung aller Voraussicht nach unter anderem das Galaxy Z Flip 3 und Galaxy Z Fold 3 vorstellen. Letztgenanntes der beiden faltbaren Smartphones bringt angeblich einen eigenen S Pen als optionales Zubehör mit. Der Eingabestift war einst ein Alleinstellungsmerkmal des Galaxy Note.

Nur ein vorläufiges Ende?

Ob die Nachricht das endgültige Ende der einstigen Flaggschiff-Serie ist, bleibt allerdings abzuwarten. Die Ära des Galaxy Note ist mutmaßlich nicht beendet, sondern nur unterbrochen. Bereits im März ließ CEO DJ Koh durchblicken, dass es 2021 kein Galaxy Note 21 geben könnte. Damals fügte er aber an: "Wir streben die Veröffentlichung eines Note-Modells im nächsten Jahr an." Vielleicht geht es 2022 also weiter.

Fakt ist: Wer sich für Samsungs sommerliches Unpacked Event interessiert, weil er ein neues Galaxy Note sehen wollte. Der kann seine letzten Hoffnungen begraben. Die Veranstaltung scheint stattdessen auf neue faltbare Smartphones ausgelegt. Denn selbst das zwischenzeitlich erwartete Galaxy S21 FE wird auf dem Event angeblich kein Thema sein. Die Fan Edition des Galaxy S21 (im Test) bekommt anscheinend zu einem späteren Zeitpunkt ein eigenes Unpacked. Es gilt als Samsungs wichtigstes Smartphone des Jahres.