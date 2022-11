Galaxy S23 kommt bald: Diesen Monat solltet ihr euch vormerken

Nachdem infolge der Corona-Pandemie viele Live-Events ausgefallen sind, starten nun immer mehr Hersteller mit neuem Anlauf. Mit dabei: Samsung. Ein Leak verrät, in welchem Zeitraum das Unpacked-Event zum Galaxy S23 stattfinden soll – inklusive Ortsangabe.

Der genaue Galaxy S23 Release-Termin ist nach wie vor nicht offiziell bestätigt. Doch entgegen zuletzt aufgekommener Gerüchte soll das Galaxy S23 nicht mehr in diesem Jahr erscheinen: Laut der südkoreanischen Zeitung Chosun dürfen wir in der ersten Februarwoche 2023 mit frischen Galaxy-S-Modellen rechnen. Auf einem Launch-Event in San Francisco soll Samsung uns die neuen Geräte präsentieren.

Galaxy S23 verfügbar ab 17. Februar?

Ein Blick in den Kalender verrät: Die erste Februarwoche 2023 startet mit einem Mittwoch und bietet einen Termin zwischen 1. und 3. Februar an. Gehen wir davon aus, dass der Branchen-Insider richtig liegt, dürften wir die kommenden Galaxy-S23-Modelle ab dem 17. Februar in den Händen halten. Im Vergleich zur Markteinführung des Galaxy S22 (25. Februar) hätte Samsung den Termin also leicht vorgezogen.

Diese Entscheidung soll auf Basis des schrumpfenden globalen Smartphone-Markts getroffen worden sein. Mit einem früheren Termin soll Samsung so etwaige Gewinne in schwierige Marktphasen vorziehen können.

Exynos passé? Infos zum Snapdragon verdichten sich

Bisher hat Samsung bei seinen Flaggschiffen unter anderem in Europa (und damit auch hierzulande) gerne auf die hauseigenen Exynos-Prozessoren gesetzt. Das ist vielen Samsung-Fans ein Dorn im Auge: Der zum Beispiel in den USA verwendete Snapdragon-Chip von Qualcomm übertrifft den Samsung-Chip in Sachen Leistung und Effizienz.

Bisherige Gerüchte berichten streckenweise von einem Umdenken seitens Samsung. So soll der Hersteller in Betracht ziehen, die Galaxy-S23-Modelle global mit einem aktuellen Snapdragon-Prozessor zu versehen. Der gut informierte Leaker Ice Universe bekräftigt nun seine vorherigen Aussagen mit einem Tweet:

Goodbye, Exynos. This is the best news of the week. pic.twitter.com/s9tAYAdY8t — Ice universe (@UniverseIce) November 4, 2022

Der Tenor lautet also: Das Galaxy S23 soll global einen Chip von Qualcomm erhalten. Dabei dürfte es sich wohl um das kommende Top-Modell des Chipherstellers handeln. Der soll Snapdragon 8 Gen 2 heißen und Ende diesen Jahres vorgestellt werden. Mit dem angepeilten Release des Galaxy S23 passt das schon mal zusammen.

