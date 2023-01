Galaxy S23 Ultra mit mehr Speicher? Darum könnte euch das ärgern

Der Release des Galaxy S23 steht kurz bevor. Auf den letzten Metern zieht die Gerüchteküche dementsprechend nochmal an. Diesmal im Fokus: Die kleinste Speichervariante soll bei allen Modellen erhöht werden. Das könnte zum Problem werden.

Gleich mehrere Leaker gehen derzeit davon aus, dass Samsung die kleinste Speicheroption bei allen Modellen der S23-Reihe im Vergleich zur S22-Reihe verdoppeln wird. Anstelle von 128 sollen es 256 GB Datenspeicher sein. Das klingt zunächst positiv, könnte einige Nutzer allerdings ärgern: Denn der größere Speicher könnte sich negativ auf den Preis des Galaxy S23 und Co. auswirken – neben weiteren Faktoren.

This is the expected configuration. https://t.co/0hfBPno62H — Ice universe (@UniverseIce) January 9, 2023

S23-Reihe ohne 128-GB-Option?

Gehen wir ins Detail: Die Meldungen gehen davon aus, dass Galaxy S23, S23+ und S23 Ultra mit jeweils mindestens 256 GB Datenspeicher verfügbar sein sollen. Es soll zwar eine 128-GB-Option geben, allerdings nur in sehr wenigen Ländern und nur für das Galaxy S23 und S23+. Welche Länder das genau sein sollen, wird nicht verraten.

Darüber hinaus sollen alle drei Samsung-Handys mindestens 8 GB Arbeitsspeicher spendiert bekommen. Das Galaxy S23 Ultra soll es auch in einer Variante mit 12 GB RAM geben. Beim Arbeitsspeicher soll es sich um DDR5X-Speicher handeln, der 1,5-mal so schnell wie der im Vorgänger verbautem (DDR5) ist. Wir fassen zusammen:

Galaxy S23: 8 + 256 GB oder 8 + 512 GB

Galaxy S23+: 8 + 256 GB oder 8 + 512 GB

Galaxy S23 Ultra: 8 + 256 GB, 12 + 256 GB, 12 + 512 GB oder 12 GB + 1 TB

Wie teuer wird das Galaxy S23 (Ultra)?

Es ist bekannt: Viele Hersteller ziehen in den letzten Monaten die Preise an. Das ist eine Folge aus Chip-Knappheit, Corona-Nachwehen, Krieg, Inflation und weiteren Faktoren, die alle irgendwie zusammenhängen. Die Preise für die Galaxy-S23-Reihe werden im Vergleich zu den Vorgängermodellen ebenfalls ansteigen – so die Gerüchte.

Ein weiteres Indiz, das diese These stützt, ist nun die Meldung zur Speichergröße: Mehr Speicher kostet schließlich mehr Geld. Wir gehen derzeit davon aus, dass Samsung versuchen wird, die unumgängliche Preissteigerung mit einem erhöhten Speicher ein Stück weit zu verweben und zu rechtfertigen. Folgende Preise sind derzeit wahrscheinlich:

Galaxy S23 ab 999 Euro

Galaxy S23+ ab 1199 Euro

Galaxy S23 Ultra ab 1449 Euro

Weitere Details zum Galaxy S23

Die Gerüchteküche hat bereits unzählige Infos zur kommenden Flaggschiff-Reihe an die Oberfläche gespült. So ist etwa schon das mutmaßliche Design aller drei Modelle aufgetaucht – das sich überraschend stark von der S22-Reihe unterscheidet.

Außerdem soll Samsung auch in Deutschland auf den hauseigenen Exynos-Antrieb verzichten. Stattdessen seien ausschließlich die High-End-Chips von Qualcomm in der S23-Serie verbaut – angeblich aber mit einer Einschränkung. Hier soll Samsung aber einen noch größeren Plan verfolgen, der gerade in den noch kommenden Jahren für einige Überraschungen sorgen könnte.

Anfang Februar 2023 präsentiert Samsung angeblich S23, S23+ und S23 Ultra. Offiziell hat das Unternehmen aber noch keinen Termin genannt. Bis es so weit ist, findet ihr alle wichtigen mutmaßlichen Details in unseren Gerüchteübersichten:

