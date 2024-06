Galaxy S24 Ultra bekommt Zoom-Konkurrenz: Dieses Sony-Handy wird zur Gefahr

Was Sony da vielleicht auffährt, würde die Messlatte für Zoom-Kameras deutlich anheben. Für das Xperia 1 VII ist wohl eine komplett neue Telekamera geplant. Die soll eine Brennweite erreichen, wie ihr sie sonst nur bei professionellen Kameraobjektiven findet.

Der aktuelle Zoom-König: Samsung Galaxy S24 Ultra bei o2 im Angebot

Im chinesischen Social-Media-Netzwerk Weibo (via Notebookcheck) ist eine Konzeptzeichnung des Xperia 1 VII aufgetaucht. Diese zeigt ein völlig neu gestaltetes Kameramodul mit einer besonders großen Telelinse. Dazu werden uns auch beeindruckende Spezifikationen aufgezählt. Es sieht so aus, als würde Sony dem Samsung Galaxy S24 Ultra den Rang des Zoom-Königs streitig machen wollen.

Eine variable Brennweite, wie es sie bislang noch nicht gab

Am Konzeptbild fällt vor allem auf, dass das Kameramodul des mutmaßlichen Sony Xperia 1 VII sich stark von dem des aktuellen Modells (Xperia 1 VI) unterscheidet. Die Zoomlinse steht einzeln da und ist viel größer. Das liegt daran, dass Sony angeblich einen brandneuen 1/2,3-Sensor anstelle des aktuellen 12-MP-Sensors (1/3,5-Zoll-Format) verbauen will will.

Der neue Sensor ist also größer. Er soll aber auch eine höhere Auflösung und einen größeren Dynamikumfang bieten. Außerdem ermögliche er ein geringeres Bildrauschen. Das Highlight soll aber die frei verstellbare Brennweite sein. Die soll von 70 bis 200 mm alle Größen abdecken. Zum Vergleich: Das Galaxy S24 Ultra bietet hier 69 mm und 115 mm als Festwerte, realisiert durch zwei Linsen.

Noch mehr Verbesserungen

Mit einer Brennweite von 70 bis 200 mm würde die Zoomkamera des Xperia 1 VII Einstellungsmöglichkeiten wie ein professionelles Kameraobjektiv bieten. Doch auch sonst soll die Kamera ordentlich aufgebohrt werden. So soll Sony einen LiDAR-Sensor zur besseren Errechnung der Tiefenunschärfe hinzufügen.

Weiterhin will Sony wohl die Reichweite des LED-Blitzes verdoppeln und die Bildstabilisierung aufwerten. Die 12-MP-Sensoren der Weitwinkel- (1/2,5 Zoll) und der Ultraweitwinkellinse (1/2,3 Zoll) sollen aber die gleichen sein wie beim Vorgängermodell.

Hinweis: Es dürfte noch lange dauern, bis Sony offizielle Informationen zum Xperia 1 VII veröffentlicht. Bis dahin sind die Gerüchte mit einem gesunden Maß an Skepsis zu genießen.