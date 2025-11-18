Während sich halb Deutschland in Kürze vermutlich beim Black Friday finanziell verausgabt, ist das nächste große Event am Markt nicht weit: Im Frühjahr startet voraussichtlich die Galaxy-S26-Reihe. Wer sich eines der Android-Smartphones in Deutschland sichert, wird wohl ein Modell mit Exynos-Chip als Antrieb bekommen – während das Handy in anderen Regionen mit Snapdragon-SoC über die Ladentheke wandert. Und das hat für Hersteller Samsung offenbar einen richtig dicken Vorteil.

Für das Galaxy S26 dienen zwei Prozessoren bzw. Chipsätze zur Debatte. Auf der einen Seite der Snapdragon 8 Elite Gen 5 – Qualcomms Flaggschiff für Android-Handys im Jahr 2026. Den wir hierzulande vermutlich aber nicht im Leichtgewicht Galaxy S26 sehen werden. Denn in einigen Regionen (auch Deutschland) bietet Samsung seine Flaggschiffe nur mit dem hauseigenen Chipsatz an. Und das wäre für die kommende Generation der Exynos 2600.

Auf den ersten Blick könnte die Zwei-Chip-Strategie von Samsung wie ein langfristiges Ziel wirken, den Markt nach und nach mit den eigenen Exynos-Chips zu dominieren und zum Top-Player für SoCs zu werden. Die Südkoreaner verfolgen mit dem Einsatz aber wohl deutlich simplere Ambitionen, wie Android Headlines berichtet. Kurz gesagt: Der Exynos 2600 soll Samsung pro Gerät bis zu 30 Dollar weniger kosten als der Snapdragon 8 Elite Gen 5. Derzeit sei zu erwarten, dass der hauseigene Exynos in knapp 30 Prozent der produzierten S26-Modelle zum Einsatz kommen werde.

Kosten für Snapdragon-Chip explodieren

Aller Voraussicht nach sind die Galaxy-S26-Modelle mit Exynos zwar günstiger. Aber wir gehen nicht davon aus, dass Samsung den Preisvorteil direkt an die Kunden weitergibt. Schätzungsweise spart der Einsatz des Exynos 2600 Produktionskosten in Millionenhöhe für den Hersteller ein. Auf der anderen Seite steht allerdings der Snapdragon 8 Elite Gen 5, der signifikant teurer als seine Vorgänger sein soll. Die Rede sei von 240 bis 280 Dollar pro Chip. Während alleine der Snapdragon 8 Gen 3 noch zwischen 170 und 200 Dollar gekostet hätte. Ja, die Chip-Preise ziehen wieder an.

Trotz der gestiegenen Kosten können Android-Fans aber aufatmen. Aktuellen Gerüchten zufolge soll Samsung die Preise für die Galaxy-S26-Reihe stabil halten. Die Geräte werden demnach nicht teurer sein als ihre Vorgänger. Womöglich kommen hier auch wieder die Einsparungen beim Exynos 2600 ins Spiel – damit könnte Samsung einen Teil der gestiegenen Snapdragon-Kosten direkt kompensieren. Offenbar setzen aber auch die stabilen Preise für die iPhone-17-Reihe Samsung unter Druck. Hier wollen die Südkoreaner im Wettbewerb natürlich mitziehen.

Exynos = Nachteil für Nutzer?

Samsung spart Kosten ein und das Galaxy S26 wird dadurch nicht teurer. Aber ihr seid immer noch nicht am jubeln? Womöglich liegt das daran, dass die Galaxy-Flaggschiffe mit Exynos in der Vergangenheit schlechter abgeschnitten haben als ihre Snapdragon-Gegenstücke. Und das bei Leistung sowie Akkulaufzeit. Etwas andere Vorzeichen gibt es derzeit für das Galaxy S26. Angeblich soll sich der Snapdragon 8 Gen 5 schnell erhitzen. Und ist so ein Chip zu warm, drosselt der bekanntlich die Leistung herunter.

Zum Exynos 2600 sei bislang nur bekannt, dass die ersten Benchmark-Ergebnisse sehr vielversprechend sein sollen. Wenn sich hierzu eine geringere Hitzeentwicklung gesellt, könnte das Samsung Galaxy S26 mit hauseigenem Chipsatz gute Karten haben. Wie die beiden Antriebe in der Praxis performen, muss sich aber noch zeigen. Im kommenden Frühjahr soll Samsung Galaxy S26 und Galaxy S26 Ultra enthüllen – laut aktuellen Gerüchten gegen Ende Januar 2026. Ein ultraschlankes Galaxy S26 Edge wird derzeit nicht erwartet – offenbar waren die Verkaufszahlen beim Vorgänger Galaxy S25 reichlich dünn.

