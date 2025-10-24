Noch wurde das Galaxy S26 Ultra nicht offiziell vorgestellt. Dennoch machen aktuell Bilder eines Hüllenherstellers die Runde, die unter anderem das neue Design des Galaxy S26 Ultra zeigen sollen. Aber ist das wirklich so? Wir haben da unsere Zweifel.

Aktuelle kursieren im Netz Meldungen und Bildern zum Case-Hersteller Thinborne, der auf seiner Webseite bereits eine Produktseite für das Galaxy S26 Ultra eingerichtet hat. Berichten zufolge sollen die Bilder schon jetzt das Samsung Galaxy S26 Ultra in einer Hülle zeigen und Details zum Design und den Lade-Features bestätigen.

"Case-Leak" zum Galaxy S26 Ultra: Lediglich ein Platzhalter

In den Meldungen wird vom neuen, runderen Design und dem angepassten Kameraelement in Pillenform gesprochen, das wir bereits von früheren Render-Leaks zum Galaxy S26 Ultra kennen. Wenn man allerdings genauer hinschaut, sehen wir auf der Produktseite zur S26-Ultra-Hülle sehr wahrscheinlich keine Bilder mit dem neuen Design.

(© 2025 Thinborne ) Wir erkennen auf den Bildern eher ein Galaxy S24 Ultra oder S25 Ultra (© 2025 Thinborne/Edit: CURVED ) Indizien sind der flache Rahmen auf der Unterseite und der S-Pen-Einschub

Wir erkennen hier nicht das neue Galaxy-Smartphone, sondern eher ein Galaxy S24 Ultra bzw. Galaxy S25 Ultra. Deutlich wird das auch, wenn man auf die unteren Kanten und den S Pen achtet. Letzterer soll beim kommenden Ultra-Modell zudem gestrichen werden.

Ein Blick auf die Thinborne-Hüllen für das Galaxy S25 Ultra und S24 Ultra bestätigt: Die gemischten Bilder sind lediglich Platzhalter für das Galaxy S26 Ultra. Der Hersteller hat schlicht frühzeitig eine Seite für ein kommendes Produkt platziert.

Schnelles Qi2-Charging und Magnete?

Auch der Text zum Design, Wireless-Charging-Standard Qi2 und den integrierten Magneten wirkt auf uns wie ein Fülltext, den wir in ähnlicher Form auf den Seiten der älteren Hüllen finden. Details werden hier zudem ausgelassen. Zwar ist ein Wireless-Charging-Upgrade bei der S26-Serie aktuell wahrscheinlich, eine Bekräftigung oder Bestätigung sehen wir hier jedoch nicht.

Leaks zum Galaxy S26 Ultra: Skepsis ist sinnvoll

Bei Gerüchten gilt allgemein: Leaks immer mit einer Portion Skepsis betrachten. Wir gehen in diesem Fall davon aus, dass die Seite keine neuen Informationen enthüllt hat. Bis zum Launch können sich Samsungs Pläne ohnehin noch etwas ändern. Erst kürzlich macht eine Meldung die Runde, dass Samsung den Release der Galaxy-S26-Serie wohl verzögern will.

