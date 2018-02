Galaxy S9: Erfahrungsbericht verrät Details zu 3D-Emojis und Kamera

In Kürze wird Samsung ausführlich darlegen, was das Galaxy S9 auszeichnet. Ein Reddit-Nutzer soll das Flaggschiff aber bereits ausprobiert haben. Was er in den ungefähr 20 Minuten feststellte, hat er in einem Beitrag auf Reddit wiedergegeben. Außerdem beantwortete er dort Fragen anderer Nutzer.

Laut dem Reddit-Nutzer "u/nmarrufo" sei die Hauptkamera des Galaxy S9 in der Lage, 4K-Videos mit 60 Bildern pro Sekunden aufzunehmen. Niedrigere Auflösungen ermöglichten auch höhere Bildfrequenzen. Die erwartete Zeitlupenfunktion mit 1000 Bildern pro Sekunde sei dagegen nicht verfügbar gewesen. Allerdings habe es sich bei seinem Testgerät auch nicht um die finale Version des Galaxy S9 gehandelt, die letztendlich in den Verkauf gelange. Die mechanisch einstellbare Blende habe er nicht getestet, man habe ihm aber bestätigt, dass das Smartphone dieses Feature bietet.

3D-Emojis weniger ausgereift als Apples Animojis

Die 3D-Emojis seien "keine direkte Kopie der [Apple-]Animojis", sondern eher ein Mix zwischen diesen und Bitmojis, schreibt ein anderer Nutzer, der das Galaxy S9 anscheinend ebenfalls schon ausprobieren konnte. Man suche sich einen Avatar aus und könne dessen Mimik über die eigene steuern. Allerdings hinterließen Samsungs 3D-Emojis einen weniger ausgereiften Eindruck als die Animojis von Apple.

Außerdem sehe das Galaxy S9 seinem Vorgänger wie erwartet sehr ähnlich. Dass die von Evan Blass veröffentlichten Renderbilder auf einen dickeren Rand hinweisen, liegt wohl an der Perspektive. Denn der Verfasser des Beitrags konnte in dieser Hinsicht keinen deutlichen Unterschied zwischen Galaxy S8 und S9 ausmachen. Die einzige größere Abweichung vom Design des Vorgängers sei die Platzierung des Fingerabdrucksensors unterhalb der Kamera. Dennoch sei der Finger des Reddit-Nutzers beim Entsperren des Smartphones mehrmals auf deren Linse statt auf dem Sensor gelandet.