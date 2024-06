Offiziell vorgestellt: Die neue Galaxy Watch FE von Samsung

Samsung hat's offiziell gemacht: die Galaxy Watch FE kommt. Diese Uhr bietet viele smarte Funktionen zu einem kleinen Preis. Und schon bald ist das Wearable schon im Handel erhältlich. Hier erfahrt ihr, was sie drauf hat.

Die Galaxy Watch FE präsentiert sich in einem modernen Design mit 40-mm-Gehäuse. Sie wird in den Farben Schwarz, Roségold und Silber erhältlich sein. Besonders praktisch dürften die neuen One-Click-Armbänder sein, die sich laut Samsung einfach austauschen lassen. Die farbigen Nähte in Blau und Orange setzen dabei stylische Akzente.

Zudem ist die Smartwatch mit widerstandsfähigem Saphirglas ausgestattet, das sie vor Kratzern schützen soll. Neue Ziffernblätter ermöglichen es euch, das Aussehen der Uhr nach euren Wünschen zu personalisieren.

Fit bleiben leicht gemacht

Mit dem BioActive Sensor der Galaxy Watch FE habt ihr eure Fitness immer im Blick. Über 100 verschiedene Trainingseinheiten könnt ihr über die Uhr tracken. Besonders für Läufer gibt es eine erweiterte Analyse. Mit der sollt ihr eure Effizienz verbessern können. Daten und Anleitungen helfen euch laut Samsung sogar dabei, Sportverletzungen vorzubeugen. Die personalisierte Herzfrequenzzone unterstützt euch dabei, eure Ziele optimal auf eure eigene Gesundheit anzupassen.

Auch euren Schlaf könnt ihr mit der Galaxy Watch FE überwachen und erhaltet wertvolle Tipps für eine bessere Schlafumgebung. Mit der Samsung Health Monitor App könnt ihr außerdem euren Blutdruck messen und ein EKG erstellen.

Integration ins Samsung-Ökosystem

Die Galaxy Watch FE soll sich nahtlos in das Samsung-Ökosystem einfügen. Dank der „Find My Mobile“-Funktion könnt ihr euer Samsung-Smartphone schnell wiederfinden, sollte es einmal verlegt sein. Der Kamera-Controller erlaubt es euch, die Kamera des verbundenen Smartphones aus der Ferne zu bedienen und damit Fotos zu machen.

Die Smartwatch unterstützt auch Samsung Wallet, sodass ihr kontaktlos bezahlen und auf digitale Ausweiskarten (etwa ein Studentenausweis) zugreifen könnt. Damit habt ihr alles Wichtige immer griffbereit am Handgelenk.

Preise und Verfügbarkeit

Die Samsung Galaxy Watch FE ist ab "diesem Sommer" in Deutschland erhältlich. Ein genaues Release-Datum hat Samsung noch nicht verkündet. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 219 Euro für die Standardversion und 269 Euro für die LTE-Version.

