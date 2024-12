Galaxy Watch 7, Watch Ultra und Buds 3 (Pro): Jetzt bis zu 100 Euro sparen

Für kurze Zeit zahlt euch Samsung Geld zurück, wenn ihr euch für aktuelle Smartwatches oder Kopfhörer des Herstellers entscheidet. Die Aktion gilt für Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra und die Galaxy Buds 3 (Pro).

Die Aktion läuft bis zum 10. Dezember 2024 und beschert euch je nach gewähltem Gerät einen Cashback-Betrag in folgender Höhe:

Um das Geld zu erhalten, müsst ihr euer Gerät nach dem Kauf lediglich auf Samsungs Aktionsseite registrieren. Beachtet, dass die Frist dafür am 31.12.2024 endet. Gekauft haben müsst ihr eure Smartwatch bzw. Kopfhörer aber wie anfangs erwähnt bis spätestens 10. Dezember. Wo ihr zuschlagt, ist dabei unerheblich. Auch beim Kauf über Mobilfunkanbieter seid ihr für den Cashback qualifiziert – obwohl ihr das Gerät dort in der Regel in monatlichen Raten abbezahlt.

Wie gut sind Galaxy Watch 7 und Watch Ultra?

Die beiden Uhren zählen zu den besten Smartwatches auf dem Markt. Android-Nutzer finden kaum bessere Optionen, vor allem für Samsung-Handys. Denn in Kombination mit diesen entfalten die beiden Uhren ihr volles Potenzial. Vorteile der Galaxy Watch Ultra sind vor allem das Titangehäuse, die längere Akkulaufzeit und der bessere Wasserschutz als bei der Galaxy Watch 7.

Wie gut sind die Galaxy Buds 3 (Pro)?

Auch die Samsung-Kopfhörer sind eine exzellente Wahl. Sie gehören ohne Zweifel zu den aktuell besten Wireless-In-Ear-Kopfhörern. Das Design erinnert dabei besonders bei den weißen Ausführungen stark an Apples AirPods bzw. AirPods Pro. Die Galaxy Buds 3 Pro heben sich unter anderem durch Silikoneinsätze, den besseren Sound und mehr Akkulaufzeit vom Standardmodell ab. Active Noise Cancelling (ANC) bieten beide Kopfhörer.