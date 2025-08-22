Da ist er jetzt – in fast jedem Land der Welt: Google hat den sogenannten "AI Mode" in vielen Ländern verteilt. Damit hat das Unternehmen nach dem Start der KI-Zusammenfassungen im März 2025 den nächsten Schritt hin zu einer neuen Ära des Internets geschaffen. Ob das bei den Nutzern gut ankommt, dürfte nun entscheiden, ob sich für euch und für Webseiten wie uns viele Dinge verändern werden.

In über 180 Ländern steht der AI Mode von Google jetzt in englischer Sprache zur Verfügung. In weiten Teilen der Welt lässt sich die Google-Suche damit deutlich umfangreicher mit Unterstützung einer künstlichen Intelligenz verwenden. Und Google arbeitet schon daran, den KI-Modus auch in weiteren Ländern und Sprachen anzubieten.

Den ganzen Planeten hat der AI Mode aber noch nicht erobert. Ein kleines gallisches Dorf leistet weiterhin Widerstand. Und dieses "Dörfchen" nennt sich EU. In deren Ländern ist die KI-Suche von Google weiterhin nicht verfügbar – damit bleibt auch der Start in Deutschland vorerst aus. Offiziell ist der Grund hierfür nicht bekannt; die sehr strengen Richtlinien der EU (etwa beim Thema Datenschutz) dürften aber für die Verzögerung sorgen. Und das wäre keine Überraschung: Auch die KI-Zusammenfassungen waren hierzulande erst später verfügbar – von Apple Intelligence ganz zu schweigen. Und Googles "Magic Cue"-Feature für das Pixel 10 gibt es in Deutschland auch erst mal nicht.

Was kann der AI-Mode von Google?

Aber worüber sprechen wir hier überhaupt? Kurz erklärt: Hinter dem AI Mode verbirgt sich ein neuer Tab in der Google-Suche. Hier könnt ihr wie bei der klassischen Suche eine Frage oder einen Suchbegriff eingeben. Die KI kümmert sich dann um die Antwort, sucht dafür von verschiedenen Webseiten das Ergebnis zusammen. Ein bisschen wie die schon verfügbaren KI-Zusammenfassungen. Nur eben noch einmal deutlich ausführlicher und auf eure Anfrage zugespitzter.

Google zufolge soll der AI-Modus unter anderem Probleme und Fragen in einem Rutsch lösen können, für die ihr vorher mehrere Sucheingaben benötigt habt – was in der Recherche viel Zeit sparen dürfte. Anders als bei einer klassischen Google-Suche könnt ihr wie bei ChatGPT auf das Ergebnis mit einer Folgefrage reagieren, nachhaken oder mehr ins Detail gehen. Der Modus soll künftig übrigens auch eure persönlichen Vorlieben und Interessen in Antworten berücksichtigen.

Über die KI lassen sich in ersten Ländern nun auch Reservierungen für Restaurants machen. Der Kauf von Tickets und Terminbuchungen sollen noch folgen. Dafür greift Google auf zahlreiche Partner zurück. Ihr könnt euch das in etwa so vorstellen: Ihr bittet Google, nach einem Restaurant für Freitagabend um 18 Uhr für fünf Personen zu suchen, in dem es leckere Pizza gibt. Anschließend empfiehlt euch der AI-Mode verschiedene Restaurants mit Pizza, die noch freie Tische um die gewünschte Zeit haben. Passt eines der Ergebnisse, könnt ihr direkt buchen.

Bis ihr das auch in Deutschland direkt ausprobieren könnt, ist es sicher nur noch eine Frage der Zeit.

Ist die Ära der Webseiten am Ende? Christoph Lübben Mit dem KI-Modus liefert die Google-Suche mehr als nur Suchergebnisse. Viel mehr bringt der Suchmaschinenriese einen KI-Assistenten ins Spiel – für viele Fragen des täglichen Lebens. Und ebenso wie die KI-Zusammenfassungen in klassischen Suchergebnissen wird auch der AI-Mode eine große Veränderung weiter vorantreiben: Bei vielen Suchanfragen ist es gar nicht mehr nötig, eine Webseite zu besuchen. Eure Anliegen werden verstärkt direkt bei Google abgehandelt, anstatt euch Ergebnisse dazu zu präsentieren. Das wird vielen Webseiten weltweit wichtige Klicks kosten. Und damit noch wichtigere Einnahmen. Einige Publikationen könnten diesen den Wandel nicht überleben. Aus meiner Sicht befinden wir uns zwar wirklich am Beginn einer neuen Ära. Doch reguläre Webseiten sind damit noch lange nicht am Ende. Viele Nutzer dürften Seiten wie CURVED und Co. in der neuen KI-Welt dann nicht für einfache Tipps und Problemlösungen besuchen. Sondern wegen Meinungen, Standpunkten, Praxiserfahrungen und Empfehlungen. Eben der menschliche Faktor. Der wird in der neuen KI-Welt noch wichtiger als zuvor sein. Wenn ihr mich fragt, sehe ich uns alle in wenigen Jahren mit einer personalisierten Super-KI-App durchs Netz surfen, in der wir viele Web-Aktivitäten direkt ausführen. Eben ein vernetzter Assistent, der uns Recherche, Buchungen und vielleicht sogar einige Einkäufe abnimmt. Und der uns auf dem Laufenden hält über Themen, die uns interessieren. Ein Assistent, der uns etwa automatisch die neusten und spannendsten Gerüchte rund um den nächsten iPhone-Launch präsentiert. Ohne Clickbait, auf das Wesentliche reduziert. Das Internet wird sich verändern, davon bin ich überzeugt. Wir befinden uns gerade in einer sehr wichtigen Umbruchphase. Wir wissen es nur noch nicht. Und der große Rollout des AI-Mode von Google ist hier zusammen mit dem Aufstieg von ChatGPT & Co. sowie den KI-Zusammenfassungen nur der Anfang. Eine spannende Zeit.

