Noch vor Release: Pixel 9, 9 Pro & Fold auf Behörden-Fotos aufgetaucht

Es ist schon wieder passiert: Google schafft es nicht, seine Pixel-9-Handys geheim zu halten. Ein neuer Leak zeigt zahlreiche Behördenfotos von allen drei Modellen. Erfahrt hier, welche Informationen diese Bilder preisgeben.

So langsam fragt man sich, was Google eigentlich noch am 13. August auf dem "Made by Google"-Event enthüllen möchte. Inzwischen gab es nämlich mehrere große Leaks inklusive Bildmaterial. Und es ebbt nicht ab: Android Authority zeigt uns zahlreiche neue Bilder der taiwanesischen Regulierungsbehörde "NCC" inklusive technischer Daten. Darauf sind das echte Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL und das Pixel 9 Pro Fold im Detail zu sehen – sogar auseinandergebaut.

Diesmal geht es komplett auf: Google Pixel 9 Pro Fold

Googles neues Foldable bietet eine wichtige Neuerung: Im Gegensatz zu seinem Vorgängermodell öffnet es sich vollständig. Klappt ihr es auf, könnt ihr es flach auf dem Tisch ablegen.

Weiterhin sind die Ränder im Vergleich zum alten Pixel Fold etwas schmaler. Das Hauptkameramodul ist quadratisch und steht aus dem Gehäuse hervor. Außerdem ist die innere Selfie-Kamera am oberen Bildschirmrand von der Mitte nach rechts gewandert. Hier geht's zu den Bildern.

Bessere Schnellladegeschwindigkeit

Das Pixel 9 Pro XL wird höchstwahrscheinlich Googles schnellstes Schnellladehandy. Aus den Daten der NCC geht hervor, dass es in den Tests mit maximal 32,67 W lädt. Da Google bei den Ladegeschwindigkeiten stets aufrundet, wird die offizielle Angabe später wohl 35 W sein.

Die anderen Modelle laden nicht ganz so schnell. Hier der Überblick:

Pixel 9: 24,12 W

24,12 W Pixel 9 Pro: 25,2 W

25,2 W Pixel 9 Pro XL: 32,67 W

32,67 W Pixel 9 Pro Fold: 20,24 W

Um die hohe Ladegeschwindigkeit des Pixel 9 Pro XL zu ermöglichen, wird Google vermutlich einen neuen Schnellladeadapter vorstellen. Der ist ebenfalls auf den geleakten Fotos zu sehen und unterstützt maximal 45 W.

Google verbaut teils kleinere Akkus

Zuletzt verrät uns Android Authority noch, wie viel Akkukapazität die Modelle jeweils haben sollen. Dabei fällt auf, dass sowohl beim Pixel 9 Pro als auch beim Pixel 9 Pro Fold der Akku im Vergleich zum jeweiligen Vorgängermodell geschrumpft ist. Hier die Übersicht:

Pixel 9: 4558 mAh

4558 mAh Pixel 9 Pro: 4558 mAh

4558 mAh Pixel 9 Pro XL: 4942 mAh

4942 mAh Pixel 9 Pro Fold: 4560 mAh

4560 mAh Pixel 8: 4485 mAh

4485 mAh Pixel 8 Pro: 4950 mAh

4950 mAh Pixel Fold: 4727 mAh

Inwiefern sich die Verknappung auf die Akkulaufzeit auswirkt, ist aktuell schwer einzuschätzen. Immerhin sollen die neuen Modelle mit einem neuen Chip ausgestattet sein, der energieeffizienter arbeitet. Es ist demnach gut möglich, dass sie trotz geringerer Akkukapazität zu längeren Laufzeiten fähig sind.