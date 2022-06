Günstiger Tarif im o2-Netz: Wir vergleichen, ihr spart

Keine Zeit und keine Lust nach einem neuen Handytarif zu suchen und Preise zu vergleichen? Kein Problem, wir übernehmen das für euch. Jede Woche streifen wir durchs Netz und passen die Preise unserer Blau-Tarife an. Das ist der CURVED-Vorteil für unsere Leser. Wir vergleichen, ihr spart!

Auch, wenn es einige Vergleichsseiten im Internet gibt, frisst es viel Zeit, sich nach einem günstigen und zugleich passenden Handytarif umzusehen – und es wird noch nerviger, wenn ihr dann noch überprüfen müsst, ob es ein seriöser Anbieter ist. Deshalb haben wir mit unseren Blau-Tarifen ein besonderes Angebot für euch: Wir kümmern uns um den Vergleich zu anderen Anbietern, passen unsere eigenen Preise an und ihr müsst einfach nur zuschlagen. Gerade aktuell bei der hohen Inflation möchten wir, dass ihr nicht zu viel für euren Tarif zahlt.

Blau-Tarif mit CURVED-Vorteil: Das, was ihr benötigt.

Durch den Vergleich werden unsere Blau-Tarife noch günstiger. Und die sind insbesondere dann etwas für euch, wenn ihr keinen exorbitant hohen Datenverbrauch habt. Je nach Tarif habt ihr die Wahl zwischen 5 und 15 GB monatlichen Datenvolumen. Ihr sucht euch einfach das Angebot heraus, das am ehesten eurem Nutzungsverhalten entspricht – und schon habt ihr einen Handytarif, für den ihr nicht unnötig viel zahlt. Denn was bringt es, für ein gewaltiges Datenvolumen zu bezahlen, das ihr ohnehin nicht benötigt?

In welchem Netz surft Blau?

Alle Blau-Tarife sind im als "sehr gut" ausgezeichneten Netz von o2 unterwegs. Unser Partner und Mobilfunkriese hat in den vergangen Jahren viele Auszeichnungen für das eigene Netz erhalten. Mit einem Blau- oder o2-Tarif habt ihr also fast überall Empfang und könnt außerdem 5G nutzen. Falls euer Smartphone (mit Vertrag) den Standard noch nicht unterstützt, findet ihr bei uns eine Auswahl an 5G-Smartphones. Nicht überzeugt? Dann probiere das sehr gute Netz von o2 mit unserer kostenlosen o2 Testkarte aus!

Mehr Datenvolumen als bei Blau? Bitte sehr!

Solltet ihr Wiederholungstäter in Sachen exzessivem Musik- oder Videostreaming sein, sind die Blau-Tarife aber womöglich nicht optimal für euch. In dem Fall solltet ihr einen genaueren Blick auf unsere o2-Handytarife werfen.

Zu denen gehört für kurze Zeit auch der o2 Grow, den wir gerne den "Faultier-Tarif" nennen. Dieser erhöht sein monatliches Datenvolumen alle 12 Monate um je 10 GB und bringt sogar zum Start schon direkt 20 GB mit. So seid ihr auch in einigen Jahren immer noch bestens für das mobile Internet gerüstet und müsst nicht dauernd nach einem neuen Handyvertrag suchen.