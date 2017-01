Codename "Halfbeak": Fotos von HTCs Smartwatch aufgetaucht

HTC Halfbeak immer noch in Entwicklung? Viele Smartphone-Hersteller haben seit 2014 Smartwatches veröffentlicht. Was HTC betrifft, so gibt es seit Jahren nur Gerüchte und Leaks von einem Modell, das den Codenamen "Halfbeak" tragen soll. Auch wenn nicht bekannt ist, in welchem Entwicklungsstadium sich das Wearable befindet, so deuten neue Fotos an, dass die Entwicklung immer noch voranschreitet.

Auf den ersten Blick ähnelt das Gadget auf den neuen Fotos sehr der Smartwatch, die zuletzt im Oktober 2016 auf geleakten Aufnahmen zu sehen war. Eindeutig ist auf den Bildern, auf die Android Police bei Weibo stieß, erneut ein Wearable mit Logos von HTC und dem Sportartikelhersteller Under Armour zu sehen. Auch der Herzfrequenzmesser und eine Reihe von Kontakt-Pins, die zum Aufladen des Akkus dienen könnten, sind auf einem Bild zu erkennen, das die Rückseite der Smartwatch zeigen soll.

Kleine Änderungen machen Hoffnung

Auch wenn die Fotos den Anschein machen, sie könnten von der gleichen Foto-Session stammen, die schon im Oktober Eindrücke von der HTC "Halfbeak" lieferte, handelt es sich bei dem Prototyp, der dieses Mal zu sehen ist, offenbar um ein anderes Modell. Der auffälligste Unterschied: Auf dem Gehäuserand um den runden Bildschirm der Smartwatch ist dieses Mal neben einem kleinen grauen Pfeil auch ein roter Pfeil zu sehen. Auch wirkt das Gehäuse an den Rändern ein Stück runder, während auf den älteren Fotos einige härtere Kanten und Ausbuchtungen zu sehen waren.

Mit dem bevorstehenden Mobile World Congress in Barcelona wäre eigentlich eine passende Bühne für eine Präsentation der "Halfbeak"-Smartwatch gegeben. Ob das Wearable aber wirklich bald vorgestellt wird, ist aus mehreren Gründen fraglich: Zum einen zeigen auch die neuen Bilder, dass offenbar Android Wear 1.3 auf dem Gadget läuft, obwohl bereits Version 1.5 verfügbar ist und Android Wear 2.0 Anfang Februar 2017 erscheint. Hinzu kommt der Umstand, dass HTC wirtschaftlich nicht das stabilste Unternehmen im Mobile-Sektor ist und sich bislang noch keine Smartwatch als echter Kassenschlager entpuppt hat.