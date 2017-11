Hondas Elektroautos sollen innerhalb von 15 Minuten aufladen

Umweltschonend, leise und mittlerweile auch leistungsstark: In der Theorie sind die Vorteile von Elektroautos nicht von der Hand zu weisen. Doch in der Praxis gibt es aktuell noch einige Hürden, die es zu überwinden gilt, zum Beispiel in Bezug auf die Ladezeit für den Akku. Diese soll in zukünftigen Modellen von Honda nicht mehr ganz so lange ausfallen.

Der Hersteller will laut Nikkei Asian Review im Jahr 2022 vollelektrische Autos veröffentlichen, deren Akkus sich innerhalb von 15 Minuten aufladen lassen. Erst nach 240 Kilometern soll der Fahrer danach erneut eine Steckdose aufsuchen müssen. Die meisten aktuellen Elektrofahrzeuge benötigten selbst mit einem High-Speed-Aufladegerät mindestens doppelt so lange, um 80 Prozent der Akkukapazität zu erreichen.

Konkurrenz schon weiter

Der Schlüssel zur Umsetzung dieses Plans sei die Entwicklung eines neuen Hochkapazitätsakkus, der sich schnell aufladen lässt. Bislang beziehe Honda die Energiespeicher für seine Hybridfahrzeuge unter anderem von Panasonic. Die Akkus für die angekündigten vollelektrischen Autos wolle der Autobauer aber zusammen mit einem noch unbestimmten Partner selbst entwickeln. Um neben einer kurzen Ladezeit auch die versprochene Reichweite von 240 Kilometern zu gewährleisten, setze Honda auf Leichtbau und ein effizientes Energiemanagement.

15 Minuten Aufladezeit wären nach heutigem Stand das Maß aller Dinge. Ob das allerdings 2022 auch noch der Fall sein wird, muss die Zukunft zeigen. Bislang hat Honda noch kein rein elektrisch betriebenes Auto herausgebracht. Die Konkurrenz ist da schon weiter: Der Nissan Leaf (2018) ist beispielsweise bereits bestellbar und benötigt für eine 80-prozentige Aufladung 40 Minuten. Damit kommt er aber auch insgesamt bis zu 378 Kilometer weit.