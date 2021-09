Wenn ihr schon das passende Smartphone für euch habt, aber noch auf der Suche nach einem passenden Tarif seid, dann hat der CURVED-Shop aktuelle drei starke exklusive Angebote zum kleinen Preis für euch. Hier bekommt ihr nicht nur genügend Datenvolumen, sondern obendrauf starke Gadgets von Huawei. Für unter 20 Euro im Monat gibt es bei uns schon einen Tarif mit hochwertigen Kopfhörern. Für nur knapp 11 Euro im Monat gibt es sogar spannende Wearables.

Im CURVED-Shop gibt es gerade nicht nur einen Top-Deal mit den ohrumschließenden Kopfhörern Huawei FreeBuds Studio, sondern auch zwei elegante Fitnesstracker. Denn wenn ihr euch aktuell für einen Tarif von Blau ohne Handy bei uns entscheidet, dann gibt es bis zu 2 GB zusätzliches Datenvolumen. Dieses Angebot gilt natürlich auch für die beiden Wearables.

Die Bundles aus Tarif und Gadget sind so günstig, dass sie sich besonders dann anbieten, wenn ihr euer Smartphone behalten wollt – aber einen aktuelleren Tarif mit gegebenenfalls mehr Datenvolumen wünscht. Mit den Deals erhaltet ihr einen Blau-Vertrag. Ihr könnt also in o2-Netzqualität unterwegs surfen und telefonieren.

Exklusiv: Huawei FreeBuds Studio und 15 GB Datenvolumen

Mit den Huawei FreeBuds Studio müsst ihr auch unterwegs nicht mehr auf besten Musikgenuss verzichten. Die kabellosen Over-Ear-Kopfhörer überzeugen nämlich nicht nur mit einem eleganten und stilsicheren Design, sondern klingen laut mehreren Testern auch hervorragend. Und damit ihr eure Musik auch unterwegs ungestört genießen könnt, setzen die Kopfhörer auf aktive Geräuschunterdrückung.

Wenn ihr möchtet, seid ihr mit den FreeBuds Studio komplett von der Außenwelt abgeschnitten und konzentriert euch nur auf den Sound – Dank Noise Cancellation. Mit nur einem Fingertippen aktiviert ihr den Aufmerksamkeitsmodus und könnt aber noch wichtige Geräusche wie den Straßenverkehr oder Ansagen in der Bahn wahrnehmen. Ganz ohne die Kopfhörer absetzen zu müssen.

Die Huawei FreeBuds Studio gibt es bei uns mit einem Blau-Tarif inklusive satten 15 GB LTE-Datenvolumen.

Unsere Empfehlung Anzeige

Huawei FreeBuds Studio

+ BLAU Allnet Plus 13 GB + 2 GB CURVED Aktion! +2 GB Extra Daten (exklusiv für CURVED Kunden - nur hier)

Noise Cancellation (bei Anrufen mit 6 Mikrofonen)

15 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s) mtl./24Monate: 17,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Exklusiv: Ausdauerläufer mit dem Huawei Band 6

Ihr seid musikalisch schon versorgt? Dann ist vielleicht das Huawei Band 6 etwas für euch. Zusammen mit dem Blau-Tarif bekommt ihr hier ein schickes Sport-Gadget. Mit an Bord ist alles, was ihr für euer Training braucht: Herzfrequenzmessung, 96 verschiedene Workout-Modi, ganztägige Blutsauerstoffmessung und eine Schlafanalyse. Auf dem 1,47 Zoll großen AMOLED-Display könnt ihr bequem durch die verschiedenen Funktionen navigieren. Das Ziffernblatt könnt ihr ganz einfach und schnell an euren aktuellen Stil anpassen. Und das Beste zum Schluss: Ganze 14 Tage hält das Band durch, bevor ihr wieder die magnetische Ladeschale herauskramen müsst.

Das Gadget erhaltet ihr im CURVED-Shop für knapp 11 Euro im Monat zusammen mit einem Blau-Tarif, der ganze 10 GB Datenvolumen mitbringt. Die Huawei Band 6 ist etwas kleiner als die Watch Fit und eignet sich daher auch für schmale Handgelenke.

Unsere Empfehlung Anzeige

Huawei Band 6

+ BLAU Allnet XL 8 GB + 2 GB CURVED Aktion! +2 GB Extra Daten (exklusiv für CURVED Kunden - nur hier)

Zwei Wochen Akkulaufzeit (bei typischer Nutzung)

10 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s) mtl./24Monate: 10,99 einmalig: 3,00 € zum Shop

Exklusiv: Huawei Watch Fit – Fitnesstrainer am Handgelenk

Als Ableger der beliebten Huawei-Watch-Serie konzentriert sich die Huawei Watch Fit, wie es der Name schon sagt, voll auf eure Fitness. Dadurch habt ihr eure Gesundheit und Trainingsdaten immer im Blick, aber auch Smartwatch-Funktionen kommen nicht zu kurz. Musik steuern, Benachrichtigungen lesen, Kamera fernsteuern oder mit einem Knopfdruck euer Telefon wiederfinden: Alles kein Problem mit der schicken Smartwatch. Und auch hier muss die Steckdose nicht euer täglicher Begleiter sein, denn die Uhr hält 10 Tage ohne Ladepause durch.

Bei uns findet ihr die Huawei Watch Fit mit einem Blau-Tarif inklusive ganzen 10 GB LTE-Datenvolumen. Und das ebenfalls für nur 11 Euro im Monat.

Unsere Empfehlung Anzeige