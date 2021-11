Die "Black Friday Woche" ist bei den großen Elektro-Händlern gestartet. Und natürlich ist auch der CURVED-Shop mit dabei. Für Leser unseres Magazins haben wir ein ganz besonders Angebot zur Black Week. Ihr bekommt das iPhone 12 nämlich deutlich günstiger als gewöhnlich. Aber nur für kurze Zeit. Wie viel ihr genau spart, rechnen wir euch hier vor.

Aktuell bekommt ihr das iPhone 12 mit Vertrag und 64 GB Speicherplatz bei uns für nur 41,99 Euro pro Monat. Die Besonderheit: Mit dabei ist der 5G-Tarif o2 Free M Boost, der euch direkt 40 GB Datenvolumen pro Monat beschert. Wie bei allen "Boost"-Tarifen könnt ihr euch hierzu übrigens kostenlos weitere SIM-Karten zulegen und in weiteren Geräten verwenden. Etwa in eurem iPad oder einem zweiten Handy. Der Tarif alleine kostet monatlich 34,99 Euro.

Apple iPhone 12

+ o2 Free M Boost 40 GB 100 € Wechselbonus! (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

Mit CONNECT-Funktion (bis zu 10 SIM-Karten für die Nutzung des Datenpakets)

40 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./24Monate: 41,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Durchgerechnet: So günstig ist das Apple iPhone 12 zum Black Friday

Ausgehend von dem Tarifpreis von 34,99 Euro zahlt ihr monatlich lediglich 7 Euro extra für ein iPhone 12. So gerechnet kostet euch das iPhone 12 über die Dauer der 24-monatigen Laufzeit lediglich 168 Euro – plus den einen Euro, den ihr einmalig bei Abschluss zahlt. Macht 169 Euro für ein Handy, das ihr bei Apple derzeit für 799 Euro ohne Vertrag kaufen könnt. Demnach spart ihr 630 Euro.

Da auch die Anschlussgebühr zum Black Friday bei diesem Apple-Deal entfällt, kommen keine versteckten Kosten hinzu. Es bleibt also bei monatlich 41,99 Euro beziehungsweise monatlich 34,99 Euro für den Tarif und 7 Euro für das brandneue iPhone 12.

Achtung: Nur für kurze Zeit!

Wie bei allen Deals zum Black Friday gilt: Wer Interesse hat, sollte schnell sein. Gerade durch die weltweite Chip-Knappheit können wir euch nicht klar sagen, wie lange wir euch dieses Angebot bieten können. Sind unsere iPhone-12-Bestände erschöpft, war's das leider.

Hier ein paar Eindrücke zum iPhone 12:

(© 2020 CURVED ) Das iPhone 12 hat eine spiegelnde Glasrückseite (© 2020 CURVED ) Die Vorderseite des iPhone 12 (© 2020 CURVED ) Der Alurahmen glänzt beim iPhone 12 weniger als die Edelstahl-Version vom iPhone 12 Pro (Max) (© 2021 CURVED ) Das iPhone 12 Pro Max ist deutlich größer als das iPhone 12

Weitere Infos zum iPhone 12

Ihr möchtet vor eurer Kaufentscheidung mehr erfahren über das iPhone 12? Wir haben alle Modelle ausgiebig getestet:

Wie ihr vermutlich mitbekommen habt, ist der Nachfolger iPhone 13 ebenfalls bereits erhältlich. Das neue Modell bringt zwar einige Verbesserungen mit, aber allzu groß fallen die Unterschiede zum iPhone 12 in diesem Fall nicht aus. Falls ihr es genauer wissen wollt, bevor ihr bei einem Apple-Angebot in der Black-Friday-Woche zuschlagt: In unserem Artikel iPhone 13 vs. iPhone 12 haben wir die zwei iOS-Smartphones ausführlich miteinander verglichen.