Huawei Mate 20 Pro: Sicherheitsupdate für Oktober und Video-Verbesserungen

Seit Ende Oktober ist das Huawei Mate 20 Pro im Handel und schon eine Woche danach serviert der Hersteller aus China das erste große Update. Wer nun befürchtet, dass Huawei damit möglicherweise letzten Feinschliff vornimmt und spät erkannte Probleme behebt, liegt falsch: Offenbar verbessert der Patch die Kamera-Fähigkeiten und die Sicherheit des Premium-Smartphones.

Mit einer Größe von 491 Megabyte fällt das erste Update für das Huawei Mate 20 Pro weder besonders groß noch klein aus. Passend dazu ist das Change-Log mit nur zwei Punkten auch nicht übermäßig lang geraten. Die Kamera soll Android Authority zufolge in doppelter Hinsicht profitieren: So erhaltet ihr zum einen neue Filter und Effekte wie den verschwommenen Hintergrund für Videodrehs. Außerdem sollt ihr mittels des AI-Zoom-Features nun den Fokus während einer laufenden Aufnahme anpassen können.

Das erste Sicherheitsupdate

Der zweite Punkt im Change-Log des Updates für das Huawei Mate 20 Pro ist gleichzeitig der beste Grund für die sofortige Installation. Mit dem Patch erhält das High-End-Smartphone nämlich die aktuellen Sicherheitsverbesserungen für den Monat Oktober 2018. Wie üblich sind darin neben Optimierungen seitens des Herstellers auch und vor allem die enthalten, die Google jeden Monat an seinem Betriebssystem Android vornimmt.

Dem Bericht zufolge ist das Update für das Huawei Mate 20 Pro bereits in Großbritannien und Südafrika von Nutzern gesichtet worden. Es sieht also danach aus, als ob der Hersteller nicht erst auf einem kleinen Markt testet, sondern die Software direkt global anbietet. Sollte die Verteilung in Deutschland noch nicht begonnen haben, dürfte die Wartezeit zumindest nicht lang ausfallen. Wenn ihr das Update bereits installiert habt, lasst uns gerne wissen, wie die Verbesserungen an der Kamera euch gefallen. In unserem Test des Huawei Mate 20 Pro konnte die Kamera schließlich schon überzeugen.