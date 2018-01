Huawei will eine Smartwatch zum Drücken und Quetschen bauen

Womöglich wird der Nachfolger der Huawei Watch 2 in Kürze vorgestellt

Huawei hat offenbar Gefallen am HTC U11 und dessen berührungssensitiven Rahmen gefunden: Das chinesische Unternehmen könnte an einer Smartwatch arbeiten, die ein ähnliches Feature wie "HTC Edge Sense" besitzt. Geplant sind bei der Funktion offenbar weit mehr Gesten als nur das Quetschen und Drücken.

Huawei wurde ein Patent von der "Intellectual Property Organisation" (WIPO) zugesprochen, das beschreibt wie ein rundes Smartwatch-Gehäuse auf verschiedene Weise auf Berührungen und Druck reagieren kann, wie GSM Arena berichtet. Eingereicht wurde der Antrag offenbar im Juni 2017. Der Rahmen des Wearables ist laut den Dokumenten in 8 Zonen unterteilt. Je nachdem, welche Stellen berührt oder gedrückt werden, würden Aktionen ausgelöst.

Passendes Produkt Blau Fitness Special

Viele Gesten möglich

So sollen etwa kurze Berührungen registriert werden und auch kräftigeres Drücken. Geplant sei aber auch, dass Nutzer mit dem Finger über das Gehäuse wischen können. Offenbar zum Scrollen oder, wenn an zwei gegenüberliegenden Stellen gleichzeitig gewischt werde, um in einen Zoom-Modus zu gelangen.

Es ist dabei wohl eine gute Idee, dass viele Funktionen nur dann ausgelöst werden, wenn das berührungssensitive Gehäuse an zwei Stellen gleichzeitig angefasst wird. So dürfte verhindert werden, dass dieses Feature ohne Absicht ausgelöst wird – etwa, wenn der Handrücken den Smartwatch-Rahmen zufällig berührt.

Ob die neue Funktion schon in der Huawei Watch 3 zum Einsatz kommt, ist jedoch fraglich. Die Huawei Watch 2 wurde 2017 im Rahmen des "Mobile World Congress" vorgestellt. Sofern ein Nachfolger in diesem Jahr erscheint, könnte die Vorstellung also schon Ende Februar 2018 erfolgen, wenn der MWC Ende Februar erneut seine Pforten öffnet. Das könnte für den Einbau des neuen Features zu kurzfristig sein.