iOS 13: Ist bald Schluss mit Updates für iPhone 6s und ältere Modelle?

Im Herbst 2019 veröffentlicht Apple voraussichtlich iOS 13. Die neue Version des Betriebssystems könnte allerdings nicht so viele Geräte erreichen, wie zunächst gedacht. Angeblich wird die Aktualisierung nur für verhältnismäßig neue iPhones und iPads erscheinen.

Das iPhone 6s, iPhone 6s Plus und iPhone SE könnten iOS 13 nicht mehr erhalten, berichtet Redmond Pie. Dies will die israelische Webseite The Verifier in Erfahrung gebracht haben, die ihre Behauptung allerdings einschränkt: Es sei "fragwürdig", ob diese Modelle die neue Version bekommen. Besitzer eines iPhone 6 (Plus) oder noch älterer Apple-Smartphones sollen im Herbst 2019 aber definitiv leer ausgehen, heißt es. Selbst das iPad Mini 4 und dessen Vorgänger bekommen iOS 13 angeblich nicht.

Strategiewechsel bei Apple?

Bislang hat sich Apple auch dadurch von der Konkurrenz abgehoben, dass selbst ältere iPhones lange unterstützt werden. iOS 12 könnt ihr beispielsweise sogar auf einem iPhone 5s installieren. Und das Smartphone ist im Jahr 2013 erschienen. Das iPhone 6s stammt hingegen aus dem Jahr 2015. Das iPhone SE wurde sogar erst im Jahr 2016 veröffentlicht, setzt allerdings auf den gleichen Chipsatz wie das 6s. Es wäre also eine große Veränderung, wenn iOS 13 erst auf einem iPhone 7 oder neueren Modellen läuft.

Viele Android-Hersteller veröffentlichen für ihre Smartphones nur in den ersten zwei Jahren nach Marktstart große Betriebssystem-Updates. Sollte die Aktualisierung auf iOS 13 nur für das iPhone 7 (aus dem Jahr 2017) und neuere Modelle erscheinen, würde sich Apple an die Konkurrenz anpassen. Das dürfte allerdings viele Nutzer verärgern – wir zweifeln das Gerücht deshalb an.

Offen bleibt, was die Gründe sein könnten: Womöglich möchte Apple die Verkäufe neuer Modelle steigern, indem ältere nicht mehr über so viele Jahre Support erhalten. Vielleicht stellt iOS 13 auch technische Anforderungen an Smartphones, die iPhone 6s und dessen Vorgänger nicht mehr erfüllen können. Ob das Gerücht von The Verifier der Wirklichkeit entspricht, erfahren wir vielleicht im Rahmen der World Wide Developers Conference 2019 (WWDC), die voraussichtlich im Juni stattfindet.