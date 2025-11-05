Das Update auf iOS 26.1 ist jetzt für kompatible iPhone verfügbar. Es beinhaltet einige neue Features, kann aber die Akkulaufzeit eures iPhones verschlechtern. Glücklicherweise ist das Problem nur vorübergehend.

Wenn euer iPhone nach dem Update auf iOS 26.1 eine schlechte Akkulaufzeit aufweist, seid ihr nicht allein. Prinzipiell dürfte das Problem so ziemlich alle Besitzer eines Apple-Handys treffen. Hier können wir euch direkt Entwarnung geben: Nach einigen Tagen sollte euer Smartphone von selbst wieder die gewohnte Ausdauer bieten. Und nicht nur das: Diversen Nutzern zufolge verbessert sich die Akkulaufzeit durch das Update auf iOS 26.1 im Vergleich zur letzten Version sogar spürbar. Diese Berichte basieren auf Erfahrungen mit der finalen Testversion ("Release Candidate") von iOS 26.1.

Das Apple-Maximum! Apple iPhone 17 Pro Max Erhältlich in Cosmic Orange, Tiefblau, Silber

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten ✓ 30 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 39,99 € Anschlussgebühr

✓ 1,00 € Anzahlung

ab 62,99 € o2 ✓ 100 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | Telekom-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 15 € Anschlussgebühr

✓ 189,00 € Anzahlung

ab 50,00 € Congstar Einzelkauf ohne Tarif ab 1449,00 € Amazon

iOS 26.1: Update wird im Hintergrund abgeschlossen

Der Grund für die vorübergehend schlechtere Laufzeit: Euer iPhone hat im Grunde viel zu tun. Nach dem Update auf iOS 26.1 rödelt das Gerät im Hintergrund weiter, schließt die Aktualisierung quasi still und leise ab. Es sortiert sich neu, reindexiert ggf. Inhalte oder kategorisiert eure Fotos.

Diese Hintergrund-Arbeit benötigt mehr Energie als der übliche Regelbetrieb. Sobald das iPhone hiermit fertig ist, sinkt der Energieverbrauch wieder – auch im Standby. Tatsächlich ist dieser Vorgang bei jedem iOS-Update an der Tagesordnung und völlig normal. Je größer die Aktualisierung ausfällt, desto stärker fällt der Effekt in der Regel aus. Deutlicher als bei iOS 26.1 war die verkürzte Akkulaufzeit etwa beim großen Update auf iOS 26.0 zu spüren.

Also: Keine Panik, Abwarten und Tee trinken. Oder was auch immer ihr gerne trinkt. Wir empfehlen euch, das Update vor dem Schlafen einzuspielen. Dann kann euer iPhone viele Aufgaben direkt in der Nacht erledigen, wenn es (womöglich) ohnehin am Strom hängt. Und am Morgen sind viele Energiefresser vielleicht schon mit ihrem Prozess durch.

Das iPhone mit der besten Akkulaufzeit:

