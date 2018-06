iPad Pro und MacBook: Neue Modelle wohl doch erst nach der WWDC

Was stellt Apple auf der WWDC 2018 vor? Ein neues iPad Pro? Neue Ausführungen von MacBook, Pro und Air? Neuen Gerüchten zufolge wird das Unternehmen keines dieser Produkte zeigen – sondern sich dem Zweck der Veranstaltung entsprechend auf iOS 12 konzentrieren.

Entgegen früheren Berichten sei es unwahrscheinlich, dass Apple auf der Keynote am 4. Juni neue MacBooks präsentiert, berichtet Bloomberg. Zwar plane das Unternehmen unter anderem ein 12-Zoll-Notebook mit neuen Intel-Chips und ein günstiges Modell, mit dem das MacBook Air abgelöst werden soll – diese seien aber erst Ende des Jahres fertig. Gleiches gelte für die neue Ausführung des iPad Pro, die den Gerüchten zufolge wie das iPhone X über die Gesichtserkennung Face ID verfügen soll.

"Digitale Gesundheit" im Fokus

Sollte Apple auch kein iPhone SE 2 präsentieren, wird es 2018 eine an Hardware arme WWDC. Das kommt dem Unternehmen aber womöglich gelegen: So konzentriert sich die Aufmerksamkeit mehr auf die Kern-Features von iOS 12 – und dabei soll dieses Jahr die "Digitale Gesundheit" im Zentrum stehen. Die nächste Version von Apples Betriebssystem bietet offenbar Möglichkeiten, um den eigenen Umgang mit Technologie zu überprüfen und entsprechend zu hinterfragen.

Mit iOS 12 sollen Nutzer unter anderem mehr Kontrolle über Benachrichtigungen erhalten. Ein weiteres Feature ist mutmaßlich "ARKit 2.0", was zum Beispiel Multiplayer-Spiele in kompatiblen Gaming-Apps ermöglichen könnte. Was uns außer iOS 12 alles auf der WWDC 2018 erwarten könnte, hat Jan für euch in einem umfangreichen Artikel zusammengetragen. Das Event am 4. Juni könnt ihr bei Interesse via Livestream verfolgen.