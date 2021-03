Aldi hat immer mal wieder Smartphones im Angebot. Während es sich dabei meist um ältere Modelle handelt, ist dieses Mal das zuletzt sehr gefragte iPhone 12 mini an der Reihe. Sollten Apple-Fans hier zuschlagen? Wir haben den Deal unter die Lupe genommen.

Genauer gesagt lockt der Discounter mit zwei unterschiedlichen Angeboten für das iPhone 12 mini in der 128-GB-Variante. Zum einen könnt ihr das kleine Premium-Handy dort mit Vertrag kaufen: Für 49,99 Euro monatlich bekommt ihr das Smartphone und den Tarif "Paket L" mit 12 GB Datenvolumen sowie SMS- und Telefon-Flatrate. Kein schlechter Deal, aber mit Vertrag findet ihr das Gerät durchaus auch günstiger.

iPhone 12 mini: Aldi viel günstiger als Apple

Interessanter ist unserer Meinung nach der Preis für das iPhone 12 mini ohne Vertrag. Aldi Süd bietet das iPhone 12 mini in seinem Onlineshop derzeit für 732 Euro an. Das ist ein richtig guter Deal. Denn die angebotene Variante mit 128 GB Speicher kostet bei Apple regulär 849 Euro. Zwar unterbieten auch andere Händler diesen Preis, aber so günstig wie beim Discounter findet sich das Handy aktuell nur bei eBay. Der Preis stimmt also, doch ist das Apple-Handy an sich überhaupt empfehlenswert?

Wie gut ist das iPhone 12 mini?

Um es vorwegzunehmen: Ja, das iPhone 12 mini ist ein sehr gutes Handy. So gut sogar, dass es für gleich zwei unserer Redakteure das beste Smartphone der Jahres 2020 darstellt. Besonders empfehlenswert ist es für Fans kompakter Handys. Denn aktuell gibt es kein anderes Premium-Smartphone, das auch nur annähernd so handlich ist.

Im Grunde genommen bekommt ihr mit dem iPhone 12 mini das, was die Bezeichnung verspricht: eine Miniaturversion des iPhone 12. Die beiden Geräte sind abgesehen vom Größenunterschied nahezu identisch. Display, Kamera, Chipsatz und Software sind auf hohem Niveau und stellen selbst anspruchsvollere Nutzer zufrieden.

Einzig beim Akku beziehungsweise Aufladen müsst ihr Abstriche gegenüber dem Standardmodell machen. Zum einen ist das iPhone 12 mini etwas weniger ausdauernd, zum anderen lädt es über MagSafe etwas langsamer auf. Deal-Breaker sind das allerdings keineswegs. Wir haben beide Geräte bereits auf den Prüfstand gestellt und jeweils für sehr empfehlenswert befunden:

