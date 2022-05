iPhone 14: Endlich – dieses neue Feature ist überfällig

Apple haftet der Ruf an, das Smartphone nicht jedes Jahr komplett neu zu erfinden. Neue Features sind oft rar gesät. Beim iPhone 14 wendet sich der Hersteller offenbar endlich einem Ausstattungsmerkmal zu, das er bei den letzten Modellen vernachlässigt hat.

Gemeint ist die Frontkamera, die in den letzten iPhone-Generationen mehr oder weniger unverändert zum Einsatz gekommen ist. Verbessert haben sich die Selfies zwar trotzdem, da Software und Chipsätze einen großen Sprung nach vorne gemacht haben. Doch das Objektiv selbst könnte dringend ein Upgrade vertragen. Und dazu kommt es 2022 wohl auch: Die Selfie-Kamera des iPhone 14 (alle Gerüchte hier) soll dreimal so viel kosten wie ihr Pendant im Vorgängermodell. Dies geht aus einem Bericht der südkoreanischen Publikation ETNews hervor.

iPhone 14: Selfie-Fans dürfen sich freuen

Sicherlich sind höhere Kosten kein Garant für eine bessere Qualität. Doch es scheint, als könnten wir uns tatsächlich auf eine kleine Revoution einstellen. Dem Bericht zufolge wird Apple seine Frontkamera auf ein neues Level heben. Bislang sei diese in den Augen des Unternehmens eine Low-End-Komponente gewesen, fortan werde sie als High End klassifiziert.

Dafür werde Apple sich von chinesischen Zulieferern trennen und LG Innotek an Bord holen. Das Unternehmen versorgte Apple in der Vergangenheit bereits mit Objektiven für die exzellenten iPhone-Hauptkameras. Es ist also davon auszugehen, dass sich die Qualität der Selfies spürbar erhöht.

iPhone-15-Kamera im iPhone 14?

Der Wechsel zu LG Innotek hätte eigentlich erst beim iPhone 15 erfolgen sollen. Doch Qualitätsmängel bei chinesischen Zulieferern habe zu einem Umdenken geführt, sodass bereits das iPhone 14 die High-End-Frontkamera erhalten soll. Ob es wirklich so kommt, bleibt abzuwarten.

Unterdessen könnt ihr auch mit den aktuellen Modellen tolle Selfies knipsen – obwohl die dafür zuständige Linse ein Upgrade vertragen könnte. Dass sich die Selbstporträts trotzdem sehen lassen können, beweist unter anderem unser Test zum iPhone 13 Pro Max.