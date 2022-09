iPhone 14 Pro: Design anders als gedacht? Neues Gerücht gibt Rätsel auf

Seit Monaten wird über das kommende iPhone 14 Pro spekuliert. Vor allem die Notch soll sich bei der Premium-Variante des Apple-Smartphones stark verändern. Aber haben wir uns zu früh gefreut? Neue Leaks gehen davon aus, dass der Tech-Gigant die Neuerung teilweise wieder rückgängig macht.

Schon am 7. September 2022 stellt Apple voraussichtlich das iPhone 14 Pro mitsamt den weiteren Modellen der neuen Smartphone-Reihe vor. Insider überschlagen sich kurz vor der Enthüllung weiter mit zahlreichen Gerüchten zum iPhone 14. Aktuell drehen sich dabei viele Leaks um die sogenannte Notch des Apple-Smartphones. Das ist der schwarze Balken am oberen Display-Rand, der die Frontkamera umfasst – und deutlich größer als bei der Android-Konkurrenz ausfällt.

iPhone 14 Pro: Notch doch größer als gedacht?

Zunächst hieß es bei zahlreichen Leakern, dass die Notch deutlich schrumpft. Stattdessen sollten sich zwei kleinere Areale, sogenannte Punch Holes, am oberen Rand wiederfinden. Das würde die Frontkamera des iPhone 14 Pro optisch etwas moderner aussehen lassen und weniger Bildfläche einnehmen. Laut Mark Gurman von Bloomberg soll Apple diese Änderung aber softwareseitig wieder rückgängig machen.

Apple würde die Anzeige des iPhone 14 Pro demnach so einstellen, dass die beiden Punch Holes durch einen schwarzen Balken verbunden werden. Dadurch entstünde am oberen Rand des Smartphones wieder ein größerer schwarzer Bereich, der optisch stark ins Auge fällt. Im Grunde wäre die Notch damit immer noch fast so groß wie beim iPhone 13 Pro (hier mit Vertrag), nur mit kleiner Lücke zum oberen Display-Rand. Im nachfolgenden Tweet könnt ihr euch ein besseres Bild davon machen:

Gurman: iPhone 14 Pro notch replacement ‘looks like one wide pill shaped cutout’ https://t.co/FFDgtl5JL4 by @ChanceHMiller — 9to5Mac (@9to5mac) August 31, 2022

Sollte Apple die Aussparungen softwareseitig zum schwarzen Balken verschmelzen, dürfte klar sein, wieso wir erst jetzt davon erfahren: Die Insider berichten häufig aus der Produktion des iPhone 14 Pro. Sie haben zwar Einblick in die Hardware, aber nicht in die Software-Anpassungen von Apple. Ob sich dies Verbindung der beiden Punch Holes am Ende auch deaktivieren lassen wird, ist nicht bekannt. Denkbar wäre, dass Apple hier den Kunden die Entscheidung überlässt, die beiden Punch Holes zurückzubringen. Genaueres wissen wir aber wohl erst nach dem Release des iPhone 14.

