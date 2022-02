iPhone 14: Verbesserte Akkulaufzeit dank 5G-Chip

Obwohl Apple nicht unbedingt für große und ausdauernde Akkus bekannt ist, hält beispielsweise das iPhone 13 Pro Max (zum Test) erstaunlich lange durch. Im iPhone 14 will Apple den Smartphone-Atem nochmals verlängern. Möglich machen soll es ein spezieller 5G-Chip.

Die 5G-Modems, die in den aktuellen iPhones (hier mit Vertrag) verbaut sind, werden teilweise von Samsung hergestellt. Beim iPhone 14 will Apple hingegen auf TSMC als Zulieferer setzen. Damit einhergehen soll aber nicht nur ein Lieferantenwechsel, sondern auch eine verbesserte Chip-Technologie, die unter anderem dafür sorgen soll, dass der Akku des iPhone 14 deutlich länger durchhält als der in den iPhone-13-Modellen.

Das kann der neue Chip besser

Der TSMC-5G-Chip soll im sogenannten 6-Nanometer-Verfahren gefertigt werden und damit weniger Platz auf dem Mainboard einnehmen. Zeitgleich soll das 5G-Modem effizienter arbeiten und den Stromverbrauch des iPhone 14 bei aktiver 5G-Verbindung reduzieren. Darüber hinaus soll das neue Modem mit Wi-Fi 6E ausgestattet sein und damit eine höhere Bandbreite sowie eine geringere Latenz unterstützen, sofern der entsprechende WLAN-Router Wi-Fi 6E ebenfalls unterstützt.

Bisherige Gerüchte besagen, dass es sich bei dem 5G-Chip im iPhone 14 um den Qualcomm Snapdragon X65 handelt. Ab 2023, also mit dem Start des iPhone 15, soll Apple ausschließlich auf eigene 5G-Modems setzen.

Was wissen wir sonst noch über das iPhone 14?

Obwohl der Launch des iPhone 14 erst in einigen Monaten zu erwarten ist, gibt es bisher viele Gerüchte, die sich um das neue Apple-Handy ranken. So soll beispielsweise das Design bereits feststehen. Leaker und Branchen-Experten gehen außerdem davon aus, dass Apple vier Modelle auf den Markt bringt (iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max und iPhone 14 Pro Max). Während iPhone 14 und iPhone 14 Pro mit einem 6,1 Zoll großen Display ausgestattet sein sollen, soll in den beiden anderen Modellen ein 6,7 Zoll großer Bildschirm zum Einsatz kommen. Mehr zu den Gerüchten und mutmaßlichen technischen Daten erfahrt ihr in unserer iPhone-14-Gerüchteübersicht.