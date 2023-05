Apple plant für das iPhone 15 einige Neuerungen. Darunter auch ein Feature, das die Kalifornier unfreiwillig integrieren werden: einen USB-C-Slot. Die EU will es so. Eigentlich wollte Apple hier angeblich etwas tricksen, aber das ruft erneut die Kommission auf den Plan.

Den Wechsel von Lightning auf USB-C hat Apple beim iPhone 15 noch gar nicht vollzogen, da ruft das Thema erneut die EU-Kommission auf den Plan: EU-Industriekommissar Thierry Breton habe Apple davor gewarnt, einige Funktionen nur für originale Apple-Kabel verfügbar zu machen, berichten Zeit Online und die dpa. Breton bezog sich mit seinen deutlichen Worten auf Gerüchte, wonach Apple plane, das Laden oder die Datenübertragung von Zubehör einzuschränken, dass keine "Made for iPhone"-Zertifizierung habe. "Geräte, die die Anforderungen an das einheitliche Ladegerät nicht erfüllen, werden auf dem EU-Markt nicht zugelassen", sagte Breton.

Unsere Empfehlung

Apple iPhone 14 Pro

+ o2 Mobile M Boost 50+ GB 5 GB Daten-Upgrade jedes Jahr (automatisch und ohne Aufpreis)

Mit CONNECT-Funktion (bis zu 10 SIM-Karten für die Nutzung des Datenpakets)

50+ GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./36Monate: 59,99 € einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Apple Handys

iPhone 15 mit USB-C? Apple hat keine andere Option

Zum Hintergrund: Die EU hat eine Richtlinie verabschiedet, die einheitliche Ladegeräte für unterschiedliche Produkte vorsieht, darunter auch Handys. Ziel ist es, dass ihr künftig zuhause keinen Kabelsalat mehr habt, sondern zum Beispiel beim Kauf eines neuen Handys das alte Kabel und Netzteil weiternutzen könnt. Die EU will so unter anderem die jährlich anfallenden 11.000 Tonnen an Elektromüll durch ungenutzte oder weggeworfene Ladegeräte verringern.

Ab Herbst 2024 dürfen Hersteller daher nur noch Smartphones mit USB-C-Anschluss verkaufen – der bei Android-Handys ohnehin bereits Standard ist. iPhones hingegen verfügen seit 2012 über Lightning-Ladestecker. Weshalb bei Apple ein erzwungener Wechsel bevorsteht, dem man in Cupertino anscheinend nur zähneknirschend hinnimmt. Man darf gespannt sein, ob Apple noch ein Schlupfloch findet.

Was bietet das iPhone 15 noch?

Das iPhone 15 wird es also mit USB-C geben und anscheinend könnt ihr auch mit jedem Ladekabel die gleiche Geschwindigkeit abrufen – nicht nur mit einem Apple-Kabel. Womit das erste neue Feature von Apples kommenden Top-Smartphones gesichert sein dürfte. Und was könnt ihr noch erwarten? Vermutlich überwiegend Neuerungen, die ihr bereits vom Pro-Modell der Vorgängerserie kennt, darunter ein Display mit Dynamic Island. Weitere heiß gehandelte Features liefert unsere Gerüchteübersicht zum iPhone 15.

Und bei den Pro-Modellen wird Apple zwar wohl nicht wie zunächst gemunkelt auf haptische Tasten verzichten, dafür aber die Kamera weiter optimieren. Geplant soll unter anderem eine neue Hauptkamera sein. Diese soll noch mehr Licht einfangen können als bisherige Modelle, wie ihr in der Gerüchteübersicht zum iPhone 15 Pro lesen könnt.

Deal Apple iPhone 13

+ o2 Mobile M Boost 50+ GB mtl./36Monate: 39,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Apple Handys

Deal 7 GBEXTRA

Daten Apple iPhone 11

+ Blau Allnet Plus 8 GB + 7 GB 30,99 € mtl./24Monate: 29,99 einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Apple Handys