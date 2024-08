Löst Samsung den Dauerchampion Apple als Performance-König ab? Erste Benchmark-Ergebnisse zeigen, dass das Galaxy S25 Ultra eine bessere Chipleistung aufbringen könnte als das iPhone 16 Pro Max.

Bisher galt: iPhones haben die leistungsstärksten Chips auf dem Smartphone-Markt. Mit der kommenden Generation könnte sich das jedoch ändern. Erste inoffizielle Benchmark-Tests des Galaxy S25 Ultra und des iPhone 16 Pro Max zeigen, dass Samsung das Rennen diesmal knapp gewinnen könnte. Zumindest gilt das für die Version mit dem Snapdragon 8 Gen 4. Ob die es nach Deutschland schafft oder ob wir hierzulande mit einem Exynos-Chip vorliebnehmen müssen, steht noch nicht fest.

Der Leistungstest im Detail

Für das iPhone 16 Pro Max kursieren bereits seit einiger Zeit Benchmark-Ergebnisse im Netz. Die zeigen, dass diesmal kein großer Leistungssprung zu erwarten ist. Der A18-Chip soll nur ein bisschen besser performen als der aktuelle A17-Prozessor.

Das könnte Apple zum Verhängnis werden. Denn der Weibo-Leak von Digital Chat Station (via Sammobile) zeigt, dass das Samsung Galaxy S25 Ultra mit dem Snapdragon 8 Gen 4 einen gewaltigen Leistungssprung macht. Mit 35 Prozent Zuwachs im Single-Core- und 30 Prozent im Multi-Core-Bereich liegt es mindestens auf Augenhöhe mit Apples Flaggschiff.

Hier die exakten Zahlen aus dem Geekbench-Test:

iPhone 16 Pro Max Single-Core: 2900 Punkte Multi-Core: 7237 Punkte

Samsung Galaxy S25 Ultra Single-Core: 2884 Punkte Multi-Core: 8840 Punkte



Warum Samsung am Ende als Gewinner hervorgehen könnte

Wie ihr seht, soll das Galaxy S25 Ultra im Multi-Core-Test mit rund 1600 Punkten mehr eindeutig besser sein. Im Single-Core-Vergleich ist es zwar um 16 Punkte unterlegen, aber das könnte sich noch ändern.

Neue Chips werden meist mit einer unfertigen Software getestet. Bis zum Release des Galaxy S25 Ultra wird noch einige Zeit vergehen, in der Samsung garantiert auch Performance-Optimierungen vornimmt. In der finalen Version könnte das Ergebnis also besser ausfallen – und somit die Niederlage des iPhone 16 Pro Max besiegeln.