iPhone 16: Ausgerechnet dieses Modell ist der große Gewinner

Seit vergangenen Freitag ist die iPhone-16-Reihe vorbestellbar. Die ersten Zahlen sind überraschend. Ausgerechnet ein Modell, das womöglich keinen Nachfolger bekommt, erfreut sich großer Beliebtheit.

Gemeint ist das iPhone 16 Plus, das Gerüchten zufolge das letzte seiner Art sein und 2025 vom iPhone 17 Slim beerbt werden könnte. Den bisherigen Vorbestellungen nach ist die Plus-Reihe überraschend interessant für Apple-Fans: Im Vergleich zu den jeweiligen Vorgängermodellen hat das iPhone 16 Plus das bislang beste Ergebnis erzielt (jeweils am ersten Preorder-Wochenende):

iPhone 16 Plus: +48 Prozent

+48 Prozent iPhone 16: +10 Prozent

+10 Prozent iPhone 16 Pro Max: -16 Prozent

-16 Prozent iPhone 16 Pro: -27 Prozent

Die von Apple-Experte Ming-Chi Kuo veröffentlichten Zahlen basieren auf den vom Hersteller angegebenen Lieferzeiten und Befragungen innerhalb der Lieferkette.

Jetzt das iPhone 16 Plus bei Amazon entdecken

Oder das iPhone 16 Plus bei o2 im Bundle ansehen

Günstigere Modelle beliebter

Interessanterweise legen die Zahlen nahe, dass die günstigeren Modelle dieses Jahr attraktiver sind. Üblicherweise liegen die Pro-Modelle höher im Kurs und sind gerade unmittelbar nach dem Marktstart oft vergriffen.

Zumindest in Deutschland scheint sich daran auch wenig geändert zu haben: Für iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max gibt Apple aktuell längere Lieferzeiten an. Während iPhone 16 und 16 Plus je nach Ausführung demnach pünktlich am 20. September bei Vorbestellern ankommen, lassen die Pro-Modelle aktuell schon bis zum 1. Oktober auf sich warten.

Ein Widerspruch zu Kuos Analyse ist das nur bedingt. Denn diese spiegelt nicht die absoluten Verkaufszahlen wider, sondern das gestiegene bzw. gesunkene Interesse im Vergleich zu den einzelnen Vorgängermodellen.

Jetzt das iPhone 16 Pro Max bei Amazon entdecken

Oder das iPhone 16 Pro Max bei o2 im Bundle ansehen

Leichte Anlaufschwierigkeiten

Insgesamt sei die Nachfrage am ersten Wochenende nach Launch geringer als im Vorjahr. Im Vergleich zur iPhone-15-Serie habe Apple 12,7 Prozent weniger Vorbestellungen erhalten. Das gestiegene Interesse am Standard- und Plus-Modell sei nicht genug gewesen, um die Verluste der Pro-Modelle auszugleichen.

Ein Grund dafür könnte die verspätete Verfügbarkeit von Apple Intelligence sein, das in Deutschland noch später bereitstehen wird als in den USA. Nicht nur bei uns ist dadurch der Eindruck entstanden, dass Apple das iPhone 16 unfertig auf den Markt gebracht hat.