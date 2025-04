Apple könnte beim iPhone 17 eine ordentliche Schippe drauflegen – zumindest, wenn es nach der Gerüchteküche geht. Angeblich sollen alle Modelle der kommenden Generation mit 12 GB RAM ausgestattet sein. Das wäre ein deutlicher Schritt nach vorn und dürfte nicht nur für Performance-Fans interessant sein.

Die Info stammt von einem chinesischen Leaker, der auf Weibo unter dem Namen "Digital Chat Station" unterwegs ist. Er behauptet: Jedes Modell der iPhone-17-Reihe bekommt 12 GB Arbeitsspeicher, nicht nur die Pro-Modelle und das neue 17 Air, wie wir jüngst berichteten. Das wäre eine echte Premiere. Bisher hatte Apple den größeren RAM stets den Pro-Modellen vorbehalten. Der Grund für das Upgrade? Apple Intelligence – also die geplanten KI-Funktionen – soll davon besonders profitieren.

Was steckt hinter dem RAM-Upgrade?

In Kombination mit dem erwarteten A19-Prozessor könnte die Speichererweiterung das iPhone 17 spürbar schneller machen – insbesondere bei KI-gestützten Anwendungen. Dafür braucht es nicht nur clevere Software, sondern eben auch die passende Hardware.

Das Gerücht rund um 12 GB RAM ist übrigens nicht neu. Bereits seit 2024 taucht das Thema regelmäßig in Leaks auf. Damals hieß es noch, nur die Pro-Modelle sollen das Upgrade bekommen. Analyst Jeff Pu (via AppleInsider) war einer der Ersten, die darüber spekulierten. Auch andere Leaker wie "Mobile Phone Chip Expert" und der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo lieferten dazu widersprüchliche Prognosen.

Ausblick auf iPhone 18 und mehr

Spannend ist auch ein kleiner Ausblick auf die übernächste Generation: Laut dem aktuellen Leak könnte das iPhone 18 erstmals auf 6-Kanal-LPDDR5X-RAM setzen. Das würde einen weiteren deutlichen Performance-Sprung ermöglichen. Aber das liegt natürlich noch in weiter Ferne.

Was das iPhone 17 betrifft, bleibt also abzuwarten, wie viel Wahrheit in den Gerüchten steckt. Sollte Apple tatsächlich bei allen Modellen 12 GB RAM verbauen, wäre das ein deutliches Signal in Richtung KI-Zukunft. Ob sich das bewahrheitet, erfahren wir spätestens im Herbst – dann dürfte Apple wie gewohnt die nächste iPhone-Generation offiziell vorstellen.

