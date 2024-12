Die Enthüllungen rund um das mögliche Design des iPhone 17 Pro gehen weiter. Nun ist ein neues Bild aufgetaucht, das einen wichtigen Teil des Gehäuses zeigen soll und vorausgegangene Gerüchte zum Redesign bekräftigt. Das iPhone 17 Pro könnte stark vom Pixel 9 Pro und einem älteren Google-Smartphone inspiriert sein.

Im chinesischen sozialen Netzwerk Weibo hat ein User mit dem übersetzten Namen "Schrodinger's British Shorthair" ein Bild gepostet, das den Rahmen des iPhone 17 Pro zeigen soll. Das Bauteil stammt angeblich aus der Produktionskette von Apple und zeigt enorme Anpassungen beim Pro-Modell:

So könnte der neue Aluminiumrahmen des iPhone 17 Pro aussehen (© 2024 Weibo )

Solche frühen Leaks sind prinzipiell mit etwas Skepsis zu genießen. Allerdings deckt sich dieses drastische Redesign des iPhone 17 Pro mit früheren Berichten.

iPhone 17 Pro inspiriert von Pixel- und Nexus-Handys

Sollte Apple das Kameraelement tatsächlich auf der Rückseite nah am oberen Rand horizontal anordnen, wäre das ein unerwarteter Style-Wechsel. Die im Netz kursierenden Renderbilder nutzen vor allem eine Vorlage als Inspiration: Googles Pixel 9 Pro. Seit dem Pixel 6 tragen die Pixel-Smartphones ein balkenartiges Kameraelement auf der Rückseite, das praktisch zum Alleinstellungsmerkmal und Erkennungszeichen der Google-Smartphones geworden ist.

Apple plant Gerüchten zufolge zudem, Aluminium statt Titan als Gehäusematerial einzusetzen. Der Rahmen und der Kamerabalken sollen aus dem Metall gefertigt werden. Dies suggeriert auch das nun geleakte Bild. In dieser Kombination erinnert das Design des iPhone 17 Pro vor allem an ein deutlich älteres Smartphone von Google: das Nexus 6P.

Das Google Nexus 6P ist bereits 2015 erschienen (© 2015 CURVED )

Das einst für Google von Huawei produzierte Handy besitzt ein Aluminiumgehäuse, bei dem die Rückseite fließend in einen horizontalen Kamerabalken am oberen Rand übergeht. Die komplett geschwärzte Front des Elements verbirgt dabei teilweise die Kameralinse. Eine ähnliche Design-Entscheidung wäre auch Apple zuzutrauen. Bei der Dynamic Island maskiert das Unternehmen etwa ebenfalls seine Kameralinsen mit einem Software-Trick für einen fließenden Look.

iPhone 17 Pro Design: Der Apple-Weg

Ob und wie Apple letztlich das Redesign des iPhone 17 Pro gestaltet, bleibt abzuwarten. Der vermutlich im 3. Quartal 2025 stattfindende Launch der nächsten iPhone-Generation ist noch in weiter Ferne. Apple kann Pläne immer noch mehrfach über den Haufen werfen. Zuletzt bliebt etwa das von den Tech-Medien erwartete große Redesign der Apple Watch beispielsweise aus.

In jedem Fall ist klar: So simpel wie in den frühen Renderbildern wird es nicht werden. Apple-Designer und das dazugehörige Marketingteam werden sicherlich erneut einen Kniff finden, um den Look deutlich von bis dahin erhältlichen Konkurrenzprodukten abzuheben. Apples Smartphones sollen weiterhin aus der Ferne klar als diese erkennbar bleiben. Aufgegriffen wird der Look dann in der Regel von anderen Herstellern.