Apple könnte eines der für viele Fans größten Design-Probleme mit dem iPhone 18 Pro beheben. Ein neuer Leak zur Rückseite der Pro-Modelle dürfte einigen Apple-Nutzern Hoffnung machen.

Erst vor kurzem machte das Gerücht die Runde, dass das iPhone 18 Pro eine durchsichtige Rückseite erhalten könnte. Nun ist durch den Leaker "Instant Digital" im chinesischen Netzwerk Weibo eine neue Info in den Umlauf gebracht worden, die diesem entgegensteht. Apple wolle beim iPhone 18 Pro (Max) stattdessen die Farbe der Glasrückseite deutlich besser an das Gehäuse anpassen.

iPhone 18 Pro: Apple gleicht Glasrückseite und Alu-Gehäuse an

Instant Digital zufolge soll es einen neuen Fertigungsprozess für die in das Unibody-Gehäuse eingelassene Glasrückseite geben. Er soll Farbunterschiede zwischen dem Aluminiumgehäuse und dem Glaselement minimieren und so einen nahtlosen Übergang schaffen.

Das dürfte sehr wahrscheinlich einige Apple-Fans freuen. Beobachtet man die sozialen Medien, gibt es immer wieder Stimmen, die genau deswegen das Design des iPhone 17 Pro bzw. 17 Pro Max kritisieren. Vor allem bei den Farbvarianten Cosmic Orange und Silber fällt der Unterschied zwischen den Glas- und Alu-Elementen deutlich auf. Je nach Lichteinfall kann sich der Kontrast sogar verstärken. Für viele wirkt das schlicht nicht ästhetisch und (zumindest für mich) untypisch für Apple. Sollte Apple die Abstimmung diesmal gelingen, würde das Design meiner Meinung nach insgesamt deutlich eleganter und insgesamt runder aussehen.

Render-Bilder von Apple zeigen den Kontrast deutlich abgeschwächter (© 2025 Apple )

Wir müssen allerdings zugeben: Nicht alle Besitzer eines iPhone 17 Pro verabscheuen den aktuellen Look. In unserer Redaktion gibt es sogar Kollegen, die den Kontrast besonders schätzen.

Komplett verschwinden wird der Glaseinsatz allerdings ziemlich sicher nicht. Er ermöglicht das kabellose Laden via MagSafe-Puck. Eine reine Aluminiumrückseite würde den Transfer blockieren.

Neue Farben geplant

Vorausgegangenen Gerüchten zufolge plant Apple gleich drei neue Farben für das iPhone 18 Pro und 18 Pro Max: "Burgunderrot", "Braun" und "Lila"/"Violett" werden derzeit als Kandidaten gehandelt.

Diese Farben sollen deutlich dunkler sein als die aktuelle Auswahl. Eventuell will Apple damit einem weiteren Design-Problem entgegenwirken: Glaubt man Nutzerberichten, verfärben sich Pro-Modelle in der Farbe Cosmic Orange durch Sonneneinwirkung vereinzelt und driften in Richtung Pink oder Rose Gold.

Diesbezüglich machen wir uns aber weniger Sorgen. In diesen sehr seltenen Einzelfällen ist noch nicht völlig geklärt, ob die Bilder real oder manipuliert sind. Es könnte sich auch um vereinzelte Probleme bei der Herstellung handeln. Apple selbst hat sich zu diesem Thema zumindest nicht geäußert.

