Das iPhone 18 Pro liegt zwar noch in der Zukunft, doch Apple scheint bereits die Weichen für sein nächstes Flaggschiff zu stellen und letzte offene Fragen zu klären. Eine der spannendsten: Was passiert mit der Dynamic Island und Face ID?

Gerüchte über eine schrumpfende oder gar komplett wegfallende Aussparung für die Frontkamera gibt es schon seit längerem. Nun heißt es aus China: Apple sei es gelungen, die Komponenten für Face ID beim iPhone 18 Pro unter das Display zu verfrachten. Das würde wohl eine deutlich schmalere Dynamic Island und mehr Platz für die eigentliche Bildfläche bedeuten. Denn die Sensoren für Face ID sind der Grund für die breite schwarze Pille am oberen Bildschirmrand aktueller iPhones. Möglicherweise weicht diese künftig einem Punch-Hole, wie es bei Android-Flaggschiffen längst Standard ist.

Erst mal nur für iPhone 18 Pro (Max) und Fold?

Laut dem Weibo-Nutzer Smart Pikachu soll ein sogenanntes "mikrotransparentes Glas-Panel" für das Display das Ganze möglich machen. Welche Geräte genau es bekommen werden, spezifiziert er nicht. Es ist lediglich von iPhone-18-Modellen die Rede. Wie mittlerweile durchgesickert ist, bringt Apple 2026 aber ohnehin nur das iPhone 18 Pro, das iPhone 18 Pro Max und das iPhone Fold auf den Markt. Standard- und Air-Modell sollen angeblich erst Anfang 2027 folgen.

Theoretisch könnte dieser gestaffelte Launch Apple helfen, das neue Display-Glas in ausreichender Menge für alle genannten Geräte zu produzieren. Wir können uns aber auch gut vorstellen, dass die schmalere Dynamic Island zu einem Unterscheidungsmerkmal zwischen den teureren und günstigeren Modellen wird. Zuletzt sind die Grenzen sehr verschwommen: Die Unterschiede zwischen iPhone 17 und 17 Pro fallen überraschend gering aus.

Geschadet hat dieser Umstand den Verkäufen der aktuellen Pro-Modelle jedoch nicht. iPhone 17 Pro und Pro Max erfreuen sich einer großen Nachfrage. Das Standardmodell verkauft sich ebenfalls sehr gut und hat durch seine starken Upgrades Samsung arg unter Druck gesetzt. Wir sind gespannt, ob Apple seinen Erfolgskurs 2026 fortsetzen oder mit dem iPhone 18 Pro gar übertreffen kann.

