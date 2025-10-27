Apple soll für 2027 einen ungewöhnlichen Schritt planen: Statt wie erwartet ein iPhone 19 zu veröffentlichen, will der Konzern angeblich eine andere Strategie für diesen iPhone-Release wählen. Und das hat auch einen guten Grund.

Wie das südkoreanische Magazin ETNews berichtet, plant Apple für die iPhone-Reihe des Jahres 2027 eine größere Änderung. Ein "iPhone 19" soll es nicht geben – zumindest namentlich. Der Konzern wolle die Ziffer "19" komplett auslassen und stattdessen direkt das iPhone 20 präsentieren.

iPhone 20 statt iPhone 19: Apple setzt gezielt auf Symbolik

Mit der neuen Bezeichnung könnte Apple das Jubiläum der iPhone-Serie symbolisch hervorheben: Das erste iPhone kam im Juni 2007 auf den Markt – 2027 wäre also das 20-jährige Jubiläum.

Die Entscheidung, das iPhone 19 zu überspringen, dürfte aber mehr sein als nur ein Marketing-Trick. Apple will das Jubiläumsmodell zu etwas Besonderem machen – ähnlich wie beim iPhone X, das 2017 anlässlich des zehnjährigen Jubiläums erschien. Damals markierte die Namensänderung gleichzeitig einen großen technologischen Sprung: Erstmals gab es ein beinahe "randloses" Display und Face ID als neue Entsperrungsmethode.

Ein Jubiläums-iPhone mit besonderer Bedeutung

Wenn Apple also 2027 direkt das iPhone 20 präsentiert, wäre das ein klares Signal: Das Jubiläumsmodell soll sich von bisherigen Generationen deutlich abheben – sowohl technisch als auch symbolisch.

Wie genau das iPhone 20 aussehen wird, ist noch nicht klar. Gerüchte sprechen von einem Jubiläums-iPhone, das praktisch nur aus Display bestehen soll. Der Bildschirm soll sogar über die Kanten fließen. Ob Apple mit dem ambitionierten Projekt rechtzeitig fertig wird, ist allerdings zweifelhaft. Berichten zufolge soll das futuristische Design des iPhone 19 bzw. 20 später erscheinen als erwartet.

Eventuell nutzt Apple auch das "iPhone Fold" als Jubiläumsprojekt. Eigentlich war das faltbare Smartphone im Stile des Samsung Galaxy Z Fold 7 bereits für 2026 geplant. Aber auch hier gibt es Gerüchte über einen Aufschub des Foldable-iPhones in Richtung 2027.

Ob Apple mit dem iPhone 20 ähnlich mutige Schritte wagt wie einst beim iPhone X, bleibt also abzuwarten. Doch eines ist sicher: Der Name allein lässt darauf schließen, dass das 20. iPhone mehr als nur ein gewöhnliches Upgrade werden dürfte.

