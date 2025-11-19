Aktuelle Handy-Deals
Aktuelle Handy-Deals
Handytarif-Vergleich 2025
Handytarif-Vergleich 2025
Handybundle-Rechner
Handybundle-Rechner
Home
> Apple
> News

iPhone Fold: So stark soll der Akku sein

iPhone Fold Konzept
So stellen wir uns das iPhone Fold vor (© 2025 KI-Kreation )
profile-picture

CURVED Redaktion

CURVED ist die Heimat für deinen digitalen Lifestyle. Wir leben und lieben Technik sowie informative und unterhaltsame Artikel über spannende Produkte.

Artikel vom 19.11.25

Mit dem iPhone Fold soll 2026 Apples erstes Falt-Handy erscheinen. Und offenbar wird es einen entscheidenden Vorteil gegenüber der etablierten Foldable-Konkurrenz bieten: einen besonders starken Akku. Es soll der größte sein, der jemals in einem iPhone zu Einsatz gekommen ist.

Einem Leak aus Südkorea zufolge soll die Akkukapazität des iPhone Fold zwischen 5400 und 5800 mAh liegen. Zum Vergleich: Selbst das brandneue iPhone 17 Pro Max kommt hierzulande nur auf 4823 mAh  – und erreicht damit eine fantastische Akkulaufzeit. Bis zu 1000 mAh mehr würden demnach beachtliche Kraftreserven bedeuten, zumal iPhones aus ihrer Akkukapazität traditionell deutlich mehr Laufzeit ziehen als Android-Smartphones.

Apple iPhone 17 Pro Max
Das Apple-Maximum!
Apple iPhone 17 Pro Max

  • Erhältlich in Cosmic Orange, Tiefblau, Silber
  • ab 256 GB Speicherplatz
Technische Daten

100 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | Telekom-Netz
bis zu 50 Mbit/s
4,99 € Versand | 15 € Anschlussgebühr
189,00 € Anzahlung
ab 50,00 € Congstar
30 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
4,99 € Versand | 39,99 € Anschlussgebühr
1,00 € Anzahlung
ab 63,49 € o2
  • Einzelkauf ohne Tarif
ab 1449,00 € Amazon

iPhone Fold: Akkulaufzeit als Trumpf?

Trotz der großen Akkus ist es eher unwahrscheinlich, dass das iPhone Fold eine bessere Akkulaufzeit erreichen wird als das iPhone 17 Pro Max. Denn die Batterie muss gleich zwei Bildschirme versorgen, von denen einer besonders groß sein soll: Angeblich kombiniert Apple ein 5,4 bis 5,5 Zoll großes Außen-Display mit einem 7,6-Zoll-Display innen.

Das zehrt natürlich kräftig am Akku, aber: Das Problem hat die Konkurrenz auch. Und verglichen mit Samsung Galaxy Z Fold 7 (4400 mAh) oder dem Google Pixel 10 Pro Fold (5015 mAh) könnte die Akkulaufzeit ein Riesenvorteil sein. Deutlich mehr Kapazität, gepaart mit Apples effizientem Betriebssystem sollte eine deutlich bessere Ausdauer bedeuten.

Empfehlungen des Autors:
iPhone 17 Pro: Hüllen von Apple

Beste Hüllen für iPhone 17 Pro & 17 Pro Max im Überblick

Francis Lido | 19.09.25
Die besten Hüllen für das iPhone 17

Beste Hüllen für iPhone 17: Empfehlungen der Redaktion

Francis Lido | 02.10.25

Wird der Akku sogar noch größer?

Wie aus dem Bericht hervorgeht, hat sich Apple noch nicht auf eine bestimmte Akku-Größe festgelegt. Der Hersteller teste das iPhone Fold derzeit mit der genannten Akkukapazität. Dies sei auch beim iPhone Air der Fall gewesen: Aus den ursprünglichen getesteten 3000 mAh seien im finalen Gerät dann 3149 mAh geworden.

Soll heißen: Theoretisch ist sogar eine noch größerer Akku für das iPhone Fold möglich. Um die 6000 mAh sind zumindest denkbar und wären gerade für ein faltbares Handy eine echte Ansage.

Wir sind gespannt, wofür sich Apple letzten Endes entscheidet. Genau erfahren werden wir es frühestens in rund zehn Monaten. Denn der Release des iPhone Fold soll nach aktuellem Stand im Herbst 2026 erfolgen. Teilweise ist sogar von einer Verschiebung auf 2027 die Rede.

Via Naver
Wie findet ihr das? Stimmt ab!

Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.

Mehr zu diesen Themen: