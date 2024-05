iPhone freihändig bedienen: Geniales Feature soll es ermöglichen

Das Wichtigste in Kürze

Apple führt "Eye Tracking" für iPad und iPhone ein

Die neuen Funktionen benötigen keine spezielle Hardware

Apple hat weitere Features für Menschen mit körperlichen Einschränkungen angekündigt

Apple hat eine neue Funktion angekündigt, die eure Nutzung des iPhones grundlegend verändern und gleichzeitig vielen Menschen helfen könnte. Schon bald wird es möglich sein, dass ihr euer iPhone komplett freihändig bedient.

In einer Pressemitteilung hat Apple noch vor der Entwicklerkonferenz WWDC 2024 neue Features aus dem Bereich der "Bedienungshilfen" angekündigt: Mittels "Eye Tracking" sollt ihr euer iPhone und das iPad komplett freihändig bedienen können.

Eye Tracking: iPhone und iPad mit den Augen steuern

Apples Eye Tracking nutzt die Frontkamera des Geräts und künstliche Intelligenz, um Bewegungen der Augen präzise zu erkennen. Die Einrichtung und Kalibrierung der Funktion soll in wenigen Sekunden abgeschlossen sein. Mit Eye Tracking können Nutzer dann alle Elemente eines iPads oder iPhones steuern, die normalerweise über Berührungen bedient werden. Das umfasst nicht nur das Öffnen von Apps, sondern auch das Navigieren durch Menüs und das Ausführen von Gesten wie Wischen und Tippen.

Das Feature ist zudem nicht auf einzelne Apps beschränkt, sondern funktioniert Apple zufolge systemweit. Spezielle Hardware soll für das Feature nicht nötig sein. Anscheinend reicht die reguläre Frontkamera des iPhones oder iPads in Kombination mit Apples KI für die Erkennung aus. Wahrscheinlich konnte Apple hier auch einige Erkenntnisse aus dem eigenen Vision-Pro-Headset verarbeiten. Alle Daten bleiben dabei sicher auf dem Gerät gespeichert.

Apple fördert Barrierefreiheit weiter

Erneut hat Apple kurz vor der Entwicklerkonferenz neue Features enthüllt, die in erster Linie eingeschränkte Personen unterstützen sollen. Neben "Eye Tracking" als Bedienungsmöglichkeit will das Unternehmen aber auch weitere Features in iOS und iPadOS integrieren.

So soll unter anderem eine Funktion bei Reiseübelkeit ("motion sickness") helfen, wenn man während der Autofahrt ein iPhone benutzt. Über Vibrationen sollen Gehörlose Musik spüren können und sogar das Aktivierungswort "Siri" soll für Befehle abgeschafft werden, um Menschen mit sprachlichen Einschränkungen zu helfen.

Apple zufolge sind die neuen iPhone- und iPad-Features für "später in diesem Jahr" geplant. Sehr wahrscheinlich ist also ein Rollout zusammen mit iOS 18.

