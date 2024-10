Einmal mehr sickern interessante Informationen zu Googles Mittelklasse-Smartphone Pixel 9a durch. Ein neuer Leak offenbart jetzt praktisch alle wichtigen Details des Modells und verrät auch den geplanten Preis.

Eigentlich ist das Google Pixel 9a erst für das nächste Jahr geplant, aber hochauflösende Renderbilder, Gerüchte zur Kamera des Pixel 9a und auf vorherigen Modellen basierende Vermutungen haben bereits ein ungefähres Bild vom günstigen Pixel-Smartphone gezeichnet. Ein exklusiver Beitrag von Android Headlines füllt nun die verbliebenen Lücken aus.

Google Pixel 9a: Alle wichtigen technische Daten enthüllt

Folgende Ausstattung soll euch das Google Pixel 9a voraussichtlich bieten. Android Headlines stützt sich dabei auf mehrere nicht benannte Informanten:

Display: 6,3 Zoll Actua-Display (120 Hz Bildwiederholrate)

6,3 Zoll Actua-Display (120 Hz Bildwiederholrate) Kameras: 48-MP-Hauptkamera, 13-MP-Ultraweitwinkelkamera, 13-MP-Frontkamera

48-MP-Hauptkamera, 13-MP-Ultraweitwinkelkamera, 13-MP-Frontkamera Chipsatz: Google Tensor G4

Google Tensor G4 Arbeitsspeicher: 8 GB

8 GB Akku: 5000 mAh

5000 mAh Schnellladen: 18 W; 7,5 W kabellos

18 W; 7,5 W kabellos Speichervarianten: 128 GB, 256 GB

128 GB, 256 GB Abmessungen: 154,7 x 73,3 x 8,9 mm

154,7 x 73,3 x 8,9 mm Gewicht: 189 g

Das Pixel 9a scheint sich – wenig überraschend – am Pixel 9 zu orientieren. Im Vergleich zum Vorgänger erhält es vor allem ein größeres Display (zuvor 6,1 Zoll), eine neue Hauptkamera, den aktuellen Chipsatz von Google und einen größeren Akku (5000 mAh statt zuvor 4492 mAh).

Bei der Kamera soll es sich um den Sensor aus dem Pixel 9 Pro Fold handeln. Die Abmessungen und das Gewicht ändern sich trotz des größeren Displays nur minimal, was vermutlich an den dünneren Rändern liegt. Es soll sogar leichter sein als das Pixel 8a (188 g). In puncto RAM und Schnellladen tut sich hingegen wohl nichts.

Pixel 9a Preis: und Release

Auch zum Preis äußert sich Android Headlines. Diesen soll Google nicht anheben. Das Portal nennt hier 499 Dollar als UVP. Sollte Google in Deutschland die gleiche Strategie verfolgen, würde das Pixel 9a in der Basiskonfiguration mit 128 GB internem Speicher also 549 Euro kosten.

Der Release des Pixel 9a liegt noch in der Ferne. Die neue Generation von Googles Mittelklassemodell wird frühestens Mitte März 2025 erwartet. Damit wäre der Marktstart rund zwei Monate früher als beim Vorgänger Pixel 8a.