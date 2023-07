Neben iPhone 15: Diese Apple-Kracher sollen noch 2023 kommen

Das Wichtigste in Kürze

Apple könnte noch im Oktober den M3-Chip enthüllen

Neue Macs und MacBooks sollen den Chip noch in diesem Jahr erhalten

Neben dem iPhone erwarten wir eine neue Apple Watch und eventuell AirPods

Das iPhone 15 wird von vielen Fans bereits sehnsüchtig erwartet. Apple hat für 2023 allerdings noch einige weitere Kracher geplant, wenn ein bekannter Analyst Recht behält. Erfahrt, was euch in den verbleibenden Monaten des Jahres Großes erwartet.

Die Vorstellung neuer iPhones gilt jährlich als die aufmerksamkeitserregendste Tech-Enthüllung des Jahres. Traditionell präsentiert Apple im September seine neue Smartphone-Generation. Auch in diesem Jahr erwarten wir in vermutlich weniger als 8 Wochen mit den iPhone-15-Modellen neue Apple-Handys. Der Einschätzung des Tech-Analysten Mark Gurman zufolge können wir weitere große Ankündigungen für 2023 erwarten. Er stellt in seinem wöchentlichen Newsletter "Power On" neue Chips, macOS-Geräte und ein aufgefrischtes iPad in Aussicht.

M3-Debüt und neue Macs im Oktober erwartet

Glaubt man den Einschätzungen von Gurman, erwarten euch im Oktober die ersten Geräte mit Apples nächster M-Chip-Generation. Der M3-Chip soll zusammen mit neuen Macs vorgestellt werden. Er nennt hier insgesamt drei neue Modelle, die den angeblich im 3-nm-Verfahren gefertigten SoC erhalten sollen.

Den Anfang könnten die bunten iMacs machen. Ein Spec-Update hält Gurman für wahrscheinlich. Außerdem nennt er mit den 13-Zoll-MacBooks weitere Kandidaten, die noch in diesem Jahr mit dem neuen Chip auf den Markt kommen könnten. Gemeint sind damit das kleine MacBook Air und MacBook Pro. Für die großen Modelle sei Oktober hingegen noch zu früh. Hier müsst ihr euch wohl noch bis nächstes Jahr gedulden.

Die neuen macOS-Geräte würden damit auf das zuvor vorgestellte MacBook Air (15“) mit M2-Chip und den Mac Studio sowie den Mac Pro mit M2-Ultra-Chip folgen.

Neues iPad Air schließt auf: Pro-Fans müssen warten

Bei den iPads wirft Gurman das iPad Air (2022) als Update-Kandidat in den Raum. Er erwartet noch in diesem Jahr ein Update, das primär die internen Komponenten modernisieren soll. Statt des M3-Chips soll das Air eine Auffrischung mithilfe des M2-Chips erhalten. Damit würde die aktuell noch mit dem M1-Chip ausgestattete Air-Variante in diesem Jahr zu den Pro-Modellen aufschließen. Letztere nutzen den Prozessor bereits. Frische iPads Pro mit M3-Chip und neuen OLED-Display seien im laufenden Jahr eher unwahrscheinlich.

Was noch kommen könnte: Apple Watch und mehr?

Wenn es ein neues iPhone gibt, ist die Apple Watch nicht weit entfernt. Demzufolge rechnen wir im Jahr 2023 natürlich mit mindestens einer neuen Smartwatch in Form der Apple Watch Series 9. Auch ein Nachfolger für die Apple Watch Ultra ist denkbar. Ob Apple zusätzlich neue AirPods vorstellt, ist noch offen. Apple könnte mit Lightning-Anschluss ausgestattete AirPods-Modelle auf USB-C umrüsten, um sie an das erwartete neue "USB-C-iPhone" anzupassen. Außerdem kursieren Gerüchte über eine überarbeitete Version der AirPods Max im Netz.

