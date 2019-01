Nokia 9 PureView: So viel soll das Smartphone mit Fünffach-Kamera kosten

Die Triple-Kamera des Huawei P20 Pro hat euch zu wenig Linsen und ihr glaubt, dass selbst die Quad-Kamera des Galaxy A9 noch mehr Objektive vertragen könnte? Dann ist womöglich das Nokia 9 PureView etwas für euch. Gerüchten zufolge soll HMD Global diesem Smartphone eine Kamera mit fünf Linsen auf der Rückseite spendieren. Dennoch fällt der Preis im Vergleich zu anderen Top-Modellen wohl nicht allzu hoch aus.

Gegen Ende Januar soll das Nokia 9 PureView der Öffentlichkeit präsentiert werden. Dies behaupten laut NokiaPowerUser zwei Tippgeber auf Twitter unabhängig voneinander. Zuerst soll das Top-Modell in Europa erscheinen und je nach Ausführung 749 und 799 Euro kosten. Für das, was angeblich an Technik in dem Smartphone steckt, dürfte das ein fairer Preis sein.

Fünf Linsen für Fotos bei Nacht

Der Gerüchteküche zufolge setzt das Nokia 9 PureView auf den Top-Chipsatz Snapdragon 845. Eine Ausführung soll zusätzlich 6 GB RAM und 128 GB Speicherplatz mitbringen. Das Display löst angeblich in 2K auf und unterstützt HDR. Die Bildschirmdiagonale soll 5,99 Zoll betragen. Mit der Penta-Kamera auf der Rückseite seien gute Fotos bei Dunkelheit möglich. Außerdem sollen die fünf Linsen für Bilder mit vielen Details sorgen.

Zudem ist das Nokia 9 PureView wohl mit einem Fingerabdrucksensor ausgestattet, der sich im Display befindet. Immer mehr Hersteller setzen offenbar auf diese Technologie. Das OnePlus 6T sowie das Huawei Mate 20 Pro bieten das Feature beispielsweise schon. Zum Vergleich: Das 6T ist ab 549 Euro erhältlich, das Mate 20 Pro hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 999 Euro.