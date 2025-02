Neben der Galaxy-S25-Serie sollen weitere Smartphones von Samsung One UI 7 als Oberfläche erhalten. Allerdings könnte das Unternehmen einige neue Features auf manchen Geräten aus dem Update streichen.

Seit einiger Zeit setzt Samsung bei seinen Flaggschiffen wie dem Galaxy S25 verstärkt auf Software-Features und KI-Funktionen. Einige davon benötigen entsprechende Hardware, um wie gewünscht zu funktionieren. Wie SamMobile berichtet, könnten deshalb ältere Geräte teilweise leer ausgehen.

One UI 7: Now Brief und Co. benötigen mehr Leistung

Insbesondere KI-Funktionen wie "Now Brief", die durch Samsungs "Personal Data Engine" gestützt werden, könnten bei älteren Samsung-Handys mit schwächerer Hardware Probleme bereiten.

Samsungs Vizepräsidentin Sally Jeong deutete kürzlich in einem Interview mögliche Feature-Kürzungen an. Laut der Samsung-Vize benötige etwa Now Brief besonders leistungsstarke Prozessoren, um eine optimale Erfahrung bieten zu können. Das KI-Feature verfasst auf Galaxy-S25-Geräten eine Art Kurzbericht, der mehrmals am Tag wichtige individuelle Informationen übersichtlich aufbereitet darstellt.

Cloud als Lösung für einige Features

Die Aussagen beziehen sich klar auf Features, die von der Prozessorleistung und NPU-Einheit direkt auf dem Gerät abhängen. Sie werden in der Regel komplett auf dem Smartphone ausgeführt und benötigen nicht zwingend eine Internetanbindung.

Funktionen wie etwa "Circle to Search" könne man auch auf älteren Geräten nutzen, da sie cloud-basiert arbeiten und so weniger Leistung benötigen, so Jeong. Samsung beobachte die Bedürfnisse der Nutzer und stelle einige Features mithilfe der Cloud auf verschiedenen Geräten zur Verfügung.

Manche Features könnte Samsung also theoretisch in die Cloud auslagern, um sie auch auf schwächerer Hardware möglich zu machen. Ob und welche Funktionen der Hersteller tatsächlich streicht, bleibt noch offen. Eventuell ist dies auch schlicht Teil von Samsungs Strategie, um Geräte wie das Galaxy S25, S25 Plus oder Galaxy S25 Ultra besser von Vorgängern oder günstigeren Geräten abzuheben.

