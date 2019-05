OnePlus 7: Pressebilder zeigen Ähnlichkeit zum OnPlus 6T

So soll das OnePlus 7 aussehen: Der Leak-Experte Roland Quandt hat über Twitter etliche Bilder veröffentlicht, auf denen angeblich das neue OnePlus-Smartphone zu sehen ist. Demnach hat der Hersteller das Design des Vorgängers OnePlus 6T weitgehend übernommen.

Das OnePlus 7 Pro war bereits Gegenstand zahlreicher Leaks. Nun hat Roland Quandt auch Bilder veröffentlicht, die das günstigere Modell für 2019 zeigen sollen. Besonders auffällig ist die Ähnlichkeit zum OnePlus 6T – so sind etwa die Rückseiten der beiden Geräte mit mittiger Dualkamera und Logo fast identisch. Allerdings hat OnePlus nun den Blitz in den Kamera-Buckel integriert. In einem Tweet geht es auch um den Vergleich zwischen 7 und 7 Pro. Ihr findet die entsprechenden Tweets am unteren Ende dieses Artikels.

OnePlus 7 mit großem Lautsprecher

Auch auf der Vorderseite gibt es offenbar Ähnlichkeiten: Das OnePlus 7 verfügt wie der Vorgänger über eine "Wassertropfen-Notch" im Display. In der rundlichen Aussparung am oberen Ende des Bildschirms befinden sich die Sensoren der Frontkamera, die mit 16 MP auflösen soll. Ein Unterschied besteht im Lautsprecher, der etwas breiter ist als der des OnePlus 6T.

Erst kürzlich soll die komplette Ausstattung von OnePlus 7 und der Pro-Version durchgesickert sein. Im Gegensatz zum Standardmodell verfügt die Pro-Ausführung demnach über ein QHD-Display und eine Pop-up-Kamera für Selfies. Zudem sind die beiden Smartphones wohl wasserdicht – auch ohne IP-Zertifikat. Mitte Mai 2019 wissen wir vermutlich mehr, wenn OnePlus seine neuen Geräte vorstellt.