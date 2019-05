OnePlus 7 Pro: Deshalb sehen Netflix und YouTube besonders gut aus

Das OnePlus 7 Pro soll ein besonders gutes Display besitzen – so viel ist bereits bekannt. Nun hat der Hersteller verraten, dass sich der Screen gerade für Filme und Serien von Netflix und Amazon Prime Video eignet. Offenbar ist das Top-Smartphone hier auf Augenhöhe mit dem Samsung Galaxy S10.

Das OnePlus 7 Pro unterstützt den Standard HDR10 Plus, wie das Unternehmen gegenüber Android Authority bestätigt hat. Demnach sehen auf Amazon Prime Video einige Inhalte besonders gut aus. Weitere Streaming-Dienste bieten allerdings noch keine Unterstützung für HDR10 Plus. Es ist allerdings möglich, dass sich das in absehbarer Zeit ändert.

Unsere Empfehlung Huawei P30 Lite

Vorteile bei Netflix und YouTube

Zudem hat OnePus eine Partnerschaft mit YouTube und Netflix verkündet. Mit dem kommenden Top-Modell könnt ihr demnach Inhalte in HDR10 (ohne "Plus") ansehen. Bei Netflix benötigt ihr dafür allerdings ein Premium-Abo, das in Deutschland monatlich 15,99 Euro kostet, dafür aber auch Streaming in 4K beinhaltet. Entsprechende Titel sind dann mit einem "HDR"-Logo gekennzeichnet.

OnePlus hat damit in einem kurzen Zeitraum einen großen Schritt gemacht: Das OnePlus 5T aus dem Jahr 2017 hat zwar ein gutes OLED-Display, doch aufgrund eines fehlenden Zertifikats konnte das Flaggschiff ab Werk Filme und Serien von Netflix sowie Amazon Prime Video nicht einmal in Full HD abspielen.

HDR10 Plus ist ein Standard, durch den ihr Filme, Serien und weitere Clips mit besonders hohem Kontrastumfang ansehen könnt. Neben dem OnePlus 7 Pro bietet euch auch das Samsung Galaxy S10 dieses Feature. Wie gut das Display des neuen OnePlus-Flaggschiffs wirklich ist, sehen wir schon bald selbst: Am 14. Mai 2019 erfolgt die offizielle Enthüllung. Auf dem Event zeigt das Unternehmen auch das OnePlus 7, das sich wohl in einigen Punkten von dem Pro-Modell unterscheidet.