OnePlus 8 (Pro): Launch-Datum durchgesickert?

Eigentlich hätte die Enthüllung des OnePlus 8 wohl diesen Monat stattfinden sollen. Doch dazu wird es aufgrund des Coronavirus nicht kommen. Ein Leaker will nun das tatsächliche Launch-Datum erfahren haben.

Wie Max J. Auf Twitter andeutet, soll die Enthüllung des OnePlus 8 am 15. April 2020 stattfinden. Das würde sich mit den letzten Gerüchten decken, die einen Launch Mitte nächsten Monats in Aussicht stellen.

Beachtet, dass es sich bei dem in dem Tweet abgebildeten Smartphone nicht um das OnePlus 8 handelt. Der Leaker hat sich zu Illustrationszwecken für ein Konzeptbild entschieden.

Sehen wir auch das OnePlus 8 Pro?

Unklar ist, ob an diesem Tag auch die Enthüllung des OnePlus 8 Pro stattfinden soll. Max J. nennt in seinem Tweet nur das Standardmodell und hat Fragen nach der Pro-Ausführung bislang nicht beantwortet. Eigentlich ist es in der Branche üblich Standard- und High-End-Varianten von Top-Smartphones gemeinsam vorzustellen. Beispiele dafür sind etwa Samsungs Galaxy-S20-Reihe oder auch die iPhone-11-Modelle von Apple.

Doch OnePlus hat sich zuletzt für eine andere Lösung entschieden. Das Unternehmen präsentierte uns im September 2019 zunächst nur das OnePlus 7T. Erst im Oktober folgte dann die Vorstellung der Pro-Ausführung. Möglicherweise setzt der Hersteller diesen Kurs also auch beim OnePlus 8 (Pro) fort.

Mehr als unwahrscheinlich ist, dass OnePlus wie 2019 mehrere öffentlich zugängliche Launch-Events veranstaltet. Stattdessen dürfte es auf eine online-exklusive Präsentation hinauslaufen, die ihr im Livestream werdet verfolgen können.

Was ist mit dem OnePlus 8 Lite?

OnePlus 8 und One Plus 8 Pro sind angeblich nicht die einzigen Smartphones, die der Hersteller dieses Jahr auf den Markt bringen wird. Gerüchten zufolge erwartet uns auch ein One Plus 8 Lite. Diese aller Voraussicht nach abgespeckte, günstigere Variante wird das Unternehmen aber wohl erst deutlich nach den beiden Premium-Modellen enthüllen.

OnePlus 8 (Pro) und Lite: Es gibt bereits Bilder

Zu allen drei Modellen kursieren übrigens bereits Bilder, die von Steve Hemmerstoffer (aka OnLeaks) stammen. Der renommierte Leak-Experte gilt als äußerst treffsicher und hat in der Vergangenheit das Design vieler Top-Smartphones relativ präzise vorhergesagt. Hier gelangt ihr zu den jeweiligen Bildern: