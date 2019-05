PS5, Xbox Scarlett und Google Stadia: Wann ihr was spielen könnt

Die Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Two bzw. Xbox Scarlett werden von Sony und Microsoft mittlerweile offen thematisiert. Und noch mehr tut sich am Gaming-Horizont. Der Streaming-Dienst Google Stadia verspricht ebenfalls High-End-Gaming – und womöglich löst er eine große Ankündigungswelle aus.

Wie Google via Twitter mitteilt (am Ende dieses Artikels), sollen offenbar noch in diesem Sommer die wichtigsten Fragen zum Spiele-Streaming-Dienst geklärt werden. Demnach erfahrt ihr, wann der Service startet, was er kostet und welche Spiele enthalten sind. Früher könnte wohl lediglich Microsoft Infos zur Xbox Scarlett liefern. Sony hatte angekündigt, die E3 2019 auszusparen und hier keinerlei PS5-Infos preiszugeben.

PS5 und Xbox erst nach Stadia + xCloud

Microsoft soll einem angeblichen Insider im NeoGAF-Forum zufolge bereits am 9. Juni im Rahmen der E3 die technischen Spezifikationen der Xbox Two enthüllen. Informationen soll es dabei zu beiden geplanten Varianten geben, welche die Codenamen "Anaconda" und "Lockhart" tragen sollen. Ebenso wie die PS5 von Sony dürfte die neue Xbox-Generation aber erst 2020 erscheinen. Noch in diesem Jahr, aber womöglich erst nach Google Stadia könnte hingegen Microsofts Streaming-Dienst xCloud starten.

Am wahrscheinlichsten ist es wohl, dass Microsoft die Xbox Two letztlich während der E3 2020 final vorstellen wird. Über den Zeitplan zur PlayStation 5 ist bisher wenig zu hören, es wird jedoch auch mit einem Release im kommenden Jahr gerechnet. In der Vergangenheit kam Sony dem US-Konkurrenten bei der Präsentation zwar mehrfach zuvor. Am Ende bestand zwischen den Verkaufsstarts jedoch kaum Wartezeit. Es sieht also alles danach aus, als könnten die Streaming-Dienste noch 2019 vorlegen. Dann wird sich zeigen, ob sie viele Spieler an sich binden können, oder ob die Mehrheit doch auf die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Two wartet.