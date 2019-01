"Red Dead Redemption 2" erhält Battle-Royale-Modus für 32 Spieler

In "Red Dead Redemption 2" wird scharf geschossen

Battle Royale im Wilden Westen: Der Online-Modus von "Red Dead Redemption 2" hat einen neuen Modus bekommen, der viel Action verspricht. Zudem kündigen die Entwickler einige weitere Veränderungen an.

Der neue Modus im "Fortnite"-Stil nennt sich "Gun Rush": An einer Runde nehmen bis zu 32 Spieler teil, die sich als Team oder alleine in den Kampf stürzen, verkündet Rockstar Games. Ihr sammelt Waffen und Munition und eröffnet auf andere Revolverhelden das Feuer. Der zur Verfügung stehende Spielbereich wird dabei immer kleiner. Wer als letztes auf seinen Beinen steht, ist der Gewinner.

Kopfgeld-Modus angekündigt

Im Spiel für PlayStation 4 und Xbox One gibt es mit "Make It Count" bereits einen weiteren Battle-Royale-Modus. Euch stehen dort nur Pfeil und Bogen zur Verfügung, während die Karte unaufhörlich schrumpft und schrumpft. "Gun Rush" orientiert sich nun etwas näher an der Variante, die ihr aus Shootern wie "Fortnite" kennt.

Bald erweitert Rockstar "Red Dead Redemption 2" außerdem um neue Renn- und Showdown-Modi. Neue Kleidung, Emotionen sowie tägliche Herausforderungen kündigt der Publisher ebenfalls an. In Kürze setzt der Sheriff auch ein Kopfgeld auf euch aus, sobald ihr Straftaten begeht. Andere Spieler, die als Kopfgeldjäger unterwegs sind, versuchen dann innerhalb eines abgesteckten Zeitraums euch zu erwischen, um die Kohle zu kassieren.

"Red Dead Online", wie der Multiplayer-Bereich von "Red Dead Redemption 2" heißt, befindet sich weiter in der Beta-Phase. Daran wird sich auch in den kommenden Monaten nichts ändern, so Rockstar. Die Entwickler nehmen sich die Zeit, um neue Gameplay-Funktionen zu testen, das Gesamterlebnis zu verbessern und zu stabilisieren, heißt es.