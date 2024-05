Riesen-Leak zu Pixel 8a: Google plant Gratis-Abos für Käufer

Das Wichtigste in Kürze

Ein Leak zeigt wohl offizielles Marketing-Material zum Pixel 8a

Es bestätigt viele der bereits kursierenden Gerüchte

Offenbar möchte Google euch mit Gratis-Abos zum Kauf bewegen

Ein neuer Leak zeigt uns das mutmaßlich echte Marketing-Material des Google Pixel 8a. Zu sehen ist die Webseite, wie sie wohl zum Verkaufsstart aufgebaut sein soll.

Wenn Even Blass einen Leak auf X (ehemals Twitter) veröffentlicht, dürft ihr fast immer davon ausgehen, dass es sich um stichhaltiges Material handelt. Der Leaker verbreitet keine halbgaren Gerüchte, und das Werbematerial, das er uns nun zum Google Pixel 8a zeigt, sieht sehr authentisch aus. Es bestätigt einige Spezifikationen und Features des Smartphones, zu denen es bereits zuvor Gerüchte gab, und zeigt dazu eine Abo-Werbeaktion. Hier der Post:

YouTube Premium, Fitbit Premium und Google One

Google will euch das Pixel 8a offenbar durch ein Abo-Bundle besonders schmackhaft machen. Auf der geleakten Website ist zu sehen, dass ihr beim Kauf des Smartphones gleich für drei Dienste einen Gratiszeitraum bekommen sollt:

YouTube Premium: 3 Monate

3 Monate FitBit Premium: 6 Monate

6 Monate Google One (100 GB): 3 Monate

Habt ihr Interesse an diesen Diensten, ist das Angebot durchaus attraktiv. Bei YouTube Premium würdet ihr rund 40 Euro einsparen. Fitbit Premium kostet in sechs Monaten rund 54 Euro und Google One (100 GB) in drei Monaten rund 6 Euro. Insgesamt würdet ihr also aufgerundet 100 Euro sparen.

KI-Features, die euch im Alltag unterstützen

Google legt den Hauptfokus beim Pixel 8a offenbar auf die neuen KI-Features, die wir bereits vom Pixel 8 (Pro) kennen. Auf der geleakten Website ist die Rede von einem "KI-Smartphone", das uns "jeden Tag unterstützen wird". Weiterhin bewirbt Google eine "Hochperformance-Kamera" und ein sowohl "frisches" als auch "langlebiges Design".

Neben den Features bestätigt der Leak auch ein paar Spezifikationen, die bereits im Umlauf waren:

Tensor G3 als Chipsatz mit Titan M2 Security

IP67-Zertifikat (staub- und wasserdicht)

Gorilla Glass 3 als Frontschutzglas

Ob das alles zutrifft, sollen wir am 14. Mai erfahren, wenn Google das Pixel 8a auf der Goolge I/O offiziell vorstellt.