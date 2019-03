Samsung Galaxy Note 9 und S8 bekommen Sicherheitsupdate für März 2019

Samsung verteilt das Sicherheitsupdate für März 2019: Das Galaxy S8 und das Galaxy Note 9 sollen die neue Version bereits in den ersten Regionen erhalten. Offenbar wird Android immer sicherer: Vor wenigen Jahren haben entsprechende Aktualisierungen noch wesentlich mehr Lücken im System geschlossen.

Ob das Sicherheitsupdate für März 2019 auch in Deutschland bereits für Nutzer des Galaxy S8 und Galaxy Note 9 ausrollt, ist bislang noch nicht bekannt. Es soll allerdings bereits in mehreren Ländern verfügbar sein, berichtet SamMobile. Wie üblich kann es aber eine Weile dauern, ehe die neue Version euer Smartphone erreicht. Weitere Verbesserungen oder Optimierungen sollen nicht Teil der Aktualisierung sein.

Großer Unterschied zu 2017

Insgesamt schließt das Sicherheitsupdate acht kritische und etwas über 30 mit der Einstufung "Hoch" versehene Lücken im Android-Betriebssystem. Hinzu kommt eine Lücke, die als "Moderat" eingestuft wurde. Zudem adressiert die Aktualisierung elf Angriffspunkte, die speziell in Samsungs Benutzeroberfläche auftauchen. Wenn euer Smartphone noch keinen Hinweis auf das Update liefert, könnt ihr in den Einstellungen manuell danach suchen.

Offenbar wird Android immer sicherer: Das Sicherheitsupdate für März 2019 schließt vergleichsweise wenig Lücken im System. So weicht die Gesamtanzahl der Angriffspunkte stark von dem ab, was uns damals etwa das Sicherheitsupdate für April 2017 geliefert hat: Mehr als 100 Sicherheitslücken adressierte diese Aktualisierung noch – damals ein Rekordergebnis. Im Januar 2017 waren es mit etwas mehr als 90 Lücken nicht unbedingt viel weniger Angriffspunkte. Es hat sich in den letzten Jahren wohl einiges getan, was die Sicherheit in Android angeht.