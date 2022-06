Samsung Galaxy S23 Ultra: Ihr werdet Lachen und Weinen gleichzeitig

Erst im Februar hat Samsung seine aktuellen Flaggschiffe der Galaxy-S22-Reihe vorgestellt. Doch wie das so ist in der schnelllebigen Welt der digitalen Geräte: Spekulationen um die nächste Generation lassen nicht lange auf sich warten. Die neuesten Leaks betreffen das kommende Samsung-Flaggschiff: Das Galaxy S23 Ultra.

Obwohl wir wahrscheinlich noch mindestens ein halbes Jahr auf Samsungs neue High-End Handys der Galaxy-S23-Reihe warten müssen, heizt sich der Gerüchtekessel immer weiter auf. Das neueste Gerücht kommt in Form von Bildern. Darauf zu sehen: Ein Designkonzept für das Galaxy S23 Ultra. Neben den Render-Grafiken des Galaxy S23 Ultra teilt der bekannte und treffsichere Leaker @Shadow_Leak auch einige technische Details des Smartphones. Gehen wir den Tweet mal durch.

Bilder des Samsung Galaxy S23 Ultra

Zunächst die Bilder: Das Design des Galaxy S23 Ultra unterscheidet sich vor allem auf der Rückseite vom aktuellen Samsung Galaxy S22 Ultra (hier mit Vertrag). Das Kameramodul des neuen Modells bekommt demnach ein Makeover. Auf der Rückseite befinden sich vier Objektivöffnungen. Eine davon ist deutlich größer als die restlichen. Zudem verrät der Aufdruck (und auch der Text im Tweet), dass es sich hierbei um einen 200-MP-Isocell-Sensor handelt.

Ein Absatz, zwei Zahlen. Eine dürfte euch erfreut, die andere eher verwundert haben. 200 MP ist wohl die erfreulichere Angabe. Angeblich soll der hauseigene Isocell-Sensor so hoch auflösen. Für Foto-Enthusiasten auf jeden Fall eine spannende Nachricht. Gleichzeitig ist da aber noch die Zahl vier. "Nur" vier Objektive sind auf den Bildern zu sehen. Warum das für Enttäuschung sorgen könnte? Das aktuelle Flaggschiff bietet fünf Linsen im rückwertigen Kameramodul. Von deren Abbildungsleistung könnt ihr euch in unserem Galaxy-S22-Ultra-Test überzeugen. Sollte sich das Konzept bewahrheiten, bedeutet das, dass Samsung ein Linse einspart. Welche das sein wird, ist nur zu vermuten. Unser Tipp: Eines der beiden Teleobjektive des Galaxy S22 fällt weg.

Galaxy S23 mit brandneuem Chip

Abgesehen von der Kamera dürfte sich am Design wenig ändern. An den inneren Werten hingegen schraubt Samsung offenbar umso fleißiger. Es geht zum Beispiel das Gerücht um, dass der Hersteller sein neues Flaggschiff auch in Europa mit einem Snapdragon-Prozessor verkaufen wird. Sehr zur Freude aller Fans, die sich über den in Europa verbauten Exynos-Chip geärgert haben, wird Samsung diese Praxis offenbar bei der Galaxy-S23-Reihe ändern. Demnach werden alle Geräte weltweit einheitlich mit einem Snapdragon 8 Gen 2 von Qualcomm bestückt.

Den im Tweet erwähnten S-Pen-Support kennen wir bereits vom Vorgängermodell. Ebenso ist es nicht erstaunlich, dass Samsung seine Handys mit der aktuellsten Android-Version ausliefert. Ein wenig schade ist, dass die Südkoreaner bei der Ladegeschwindigkeit wahrscheinlich nicht zulegen. Zum Vergleich: Konkurrent Xiaomi bietet bei seinem aktuellen Flaggschiff, dem Xiaomi 12 Ultra, eine Ladepower von 120 W und selbst das Xiaomi 12 (hier im Test) lädt mit 67 W. Was haltet ihr von den Gerüchten? Lacht ihr oder weint ihr? Unter dem Artikel könnt ihr abstimmen.