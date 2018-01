Samsung wird sein faltbares Smartphone erst 2019 veröffentlichen

Dass wir das Samsung Galaxy X nicht mehr wie ursprünglich angenommen auf der CES 2018 zu sehen bekommen werden, dürfte nach der Keynote des Herstellers auch dem Letzten klar geworden sein. Nun gibt es auch Gewissheit darüber, wann das faltbare Smartphone ungefähr erscheinen wird. DJ Koh äußerte sich auf der Messe für Unterhaltungselektronik höchstpersönlich dazu. Demnach wird es wohl auch Ende 2018 noch keine Veröffentlichung geben.

Der Chef von Samsungs Mobilfunksparte ließ durchblicken, dass die Südkoreaner den Launch des faltbaren Smartphones für 2019 planen. Einen genaueren Zeitraum nannte er ZDNet zufolge jedoch nicht. Ursprünglich hatte DJ Koh die Einführung für 2018 angekündigt, doch es deutete sich bereits an, dass sich der Marktstart des Galaxy X verzögern wird.

Samsung ist noch nicht zufrieden

Den Grund dafür verriet der Manager ebenfalls: Die größte Hürde, die einer Einführung derzeit im Weg stehe, sei das Nutzererlebnis. Samsung arbeite aber intensiv an einer Lösung für dieses Problem. Was genau dem Hersteller Sorgen bereitet, erklärte Koh allerdings nicht. Denkbar wäre, dass der Wechsel zwischen zu- und aufgeklapptem Anzeigemodus noch nicht so reibungslos funktioniert, wie Samsung sich das vorstellt.

Wann die Präsentation des Galaxy X erfolgen wird, ist unklar – vielleicht klappt es ja zur CES 2019. Gerüchten zufolge soll die Massenproduktion des faltbaren Smartphones Ende 2018 beginnen. Insofern wäre eine Vorstellung im Januar nächsten Jahres durchaus im Bereich des Möglichen. Ebenso denkbar wäre aber auch eine Vorstellung auf dem MWC 2019. Das Galaxy S9 wird Samsung auf dem diesjährigen Mobile World Congress vorstellen.