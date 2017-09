Snapdragon 836 könnte in Kürze vorgestellt werden

Qualcomm könnte schon in wenigen Tagen den Snapdragon 836 enthüllen. Gerüchten zufolge wird der Chipsatz bereits in einem Smartphone verbaut sein, das in knapp zwei Wochen der Öffentlichkeit vorgestellt wird und über nur sehr schmale Display-Ränder verfügen soll.

Über die chinesische Mikroblogging-Plattform Weibo sind Bilder aufgetaucht, auf denen die Hardware-Ausstattung des Xiaomi Mi Mix 2 aufgelistet sein soll. Neben einem Display, das in der Diagonale 6,2 Zoll misst und mit 2960 x 1440 Pixeln auflöst, ist laut GizmoChina auch der Chipsatz aufgeführt. Demnach erhält das Smartphone einen Snapdragon 836. Noch hat Qualcomm den Chip aber nicht offiziell vorgestellt. Sofern der Leak der Wirklichkeit entspricht, müsste eine entsprechende Ankündigung in Kürze erfolgen.

Verbesserter Snapdragon 835

Das Xiaomi Mi Mix 2 wird am 11. September 2017 vorgestellt – ein Tag vor der Keynote von Apple, auf der voraussichtlich das iPhone 8 enthüllt wird. Es ist davon auszugehen, dass Qualcomm den Snapdragon 836 vor oder spätestens zur Präsentation des Mi Mix 2 selbst offiziell macht. Somit könnte innerhalb der kommenden zwei Wochen eine entsprechende Ankündigung erfolgen.

Bei dem Snapdragon 836 handelt es sich voraussichtlich um eine verbesserte Version des Snapdragon 835. Der neue Chipsatz dürfte etwas schneller sein und weniger Energie verbrauchen als die bereits veröffentlichte Variante. Da auch das für Anfang Oktober erwartete Google Pixel 2 über den neuen Chip verfügen soll, ist eine Ankündigung in Kürze tatsächlich nicht unwahrscheinlich.