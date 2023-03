Update-Aus nach 3 Jahren: Diese beliebten Samsung-Handys sind nun Alteisen

Samsung rollt aktuell munter Updates für zahlreiche seiner Smartphones aus. Für einige Geräte sind es die letzten großen Aktualisierungen. Diese Samsung-Handys sind betroffen.

In den letzten Jahren hat Samsung seine Update-Politik immer weiter verbessert, für einige namhafte Geräte gilt jedoch noch: Nach drei großen Updates ist Schluss. Und dieser Zeitpunkt ist nun erreicht. Betroffen sei unter anderem die Galaxy-S20-Serie, meldet SamMobile. Diese erhalte zwar noch Android 13 und One UI 5.1, den Wechsel auf Android 14 und One UI 6 werden jene Smartphones demnach aber nur noch aus der Distanz erleben. Gleiches Schicksal ereilt laut des Berichtes folgende Handys:

Galaxy S10 Lite

Galaxy S20 FE

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20 (Ultra)

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Fold 2

Galaxy A22

Galaxy A32

Galaxie A51

Galaxy A71

Mit dem Galaxy Tab A8, Galaxy Tab A7 Lite, Galaxy Tab S6 Lite (2020) und Galaxy Tab S7(+) wird es auch für einige Tablets keine großen Updates mehr geben. Wer also die neuesten Software-Features von Google und Samsung auf sein Handy bekommen möchte, wird wohl zeitnah mit einem Wechsel auf ein jüngeres Handy wie das Galaxy S23 liebäugeln müssen.

Galaxy-Handys funktionieren weiter

Wer hingegen auf das Neuste vom Neusten verzichten kann, braucht sich keine Sorgen machen, dass das Handy nun nicht mehr so gut wie vorher oder gar unnutzbar sein könnte. Denn, was die Sicherheit angeht, braucht ihr euch bei genannten Geräten nicht sorgen. Sicherheitsupdates werden die Modelle noch eine Weile erhalten.

Wann Samsung das Update mit One UI 6 ausrollen wird, das auf Android 14 basieren dürfte, ist noch nicht bekannt. Die Erfahrung der letzten Jahre spricht aber dafür, dass Samsung die ersten Download-Pakete noch in diesem Jahr und mindestens für die aktuellen Premium-Geräte veröffentlichen wird, darunter das Galaxy S23+ und Galaxy S23 Ultra.

Samsung bemüht, aber Apple bleibt Nonplusultra

Wer ein iPhone besitzt, kann über eine solche Nachricht natürlich nur müde lachen. Apple spendiert seinen Smartphones schließlich in der Regel für mindestens vier Jahre Updates. Das iPhone 6s versorgte Cupertino sogar mit sieben iOS-Versionen. Samsung hat seine Firmware-Politik mittlerweile immerhin verbessert und verpflichtet sich, Geräte mit vier großen Betriebssystem-Updates zu unterstützen. Die Neuerung gilt jedoch erst seit dem Galaxy S21 – und kommt für oben genannte Geräte entsprechend zu spät.

Seit dem Release der Galaxy-S23-Serie rollt Samsung das Update auf One UI 5.1 aus. Die Aktualisierung steht mittlerweile für nahezu alle Geräte bereit und bringt euch spannende Features, darunter einen Object Eraser und neue Widget-Designs sowie erweiterte Routinen. Leider sorgte das Samsung-Update bei einigen Galaxy-Modellen für Akku-Ärger. Zahlreiche Nutzer und Nutzerinnen klagten nach der Installation zumindest über spürbar schlechtere Akkulaufzeiten und nicht funktionierende Ladevorgänge. Es gab anscheinend aber immerhin direkt Lösungen für die Probleme.

